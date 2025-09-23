Franklin Ramos recibió importante reconocimiento en Mompox, “estoy muy orgulloso de haber nacido en este pueblo”

En el corazón del histórico Mompox, durante la edición número 11 del Festival de Jazz, el estilista Franklin Ramos recibió un homenaje que no solo reconoció su trayectoria profesional, sino que también celebró sus profundas raíces momposinas y su compromiso con la cultura colombiana.

“Este homenaje habla precisamente de eso, de que un momposino pueblerino hoy sea reconocido en su arte en Colombia, no solamente en Colombia, sino también en el mundo entero”, expresó Ramos desde el municipio de Bolívar.

Para el estilista, ser reconocido en su tierra representa una reafirmación de orgullo y pertenencia que rompe el dicho de que nadie es profeta en su tierra, pues para Ramos ese dicho popular no va con él.

“Hoy esto me reafirma que hay que sentirse orgulloso de las raíces, hay que sentirse orgulloso de dónde venimos, hay que sentirse orgullosos de ser colombiano”, dijo a SEMANA.

Durante la XI edición del Festival de Jazz, el estilista Franklin Ramos recibió un homenaje por parte de la Gobernación de Bolívar. | Foto: Gobernación Bolívar

La ceremonia, celebrada en el Hostal Doña Manuela y presidida por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y la primera gestora social, Angélica Salas, fue un espacio lleno de alegría y respeto. “Este homenaje es gratitud absoluta, gratitud y amor infinito”, afirmó Ramos, quien además destacó la importancia de la sencillez y la fuerza que provienen de su origen: “Estoy muy orgulloso de haber nacido en este pueblo”.

Por su talento y dedicación, el estilista momposino Franklin Ramos fue homenajeado por la Gobernación de Bolívar, en cabeza de Yamil Arana, durante el Festival Internacional de Jazz de Mompox 2025. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/f6w7c9LIPI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2025

El vínculo con su madre, María Regina Toscano Peinado, fue otro de los momentos más emotivos del homenaje. Para Franklin, ella representa el motor de su vida y carrera.

“Mi mamá para mí es el ejemplo claro de que el amor lo puede todo. Cuando una mujer siendo tu madre te cría con amor, todo se supera” Recordó cómo el apoyo constante de su madre fue la base para construir una personalidad creativa y segura: “El apoyo fundamental de ella fue lo que me hizo sentir seguro y crear esta personalidad para poder desarrollar todo lo que he desarrollado en mi vida”, afirmó en entrevista con SEMANA desde Mompox.

Con su arquitectura barroca y sus atardeceres únicos, Mompox es para Franklin Ramos una fuente inagotable de inspiración.

“Nacer en Mompox es realmente algo mágico en el mundo porque es una isla en el río Magdalena. Mompox es como abrir un libro de Gabriel García Márquez, es un pueblo macondiano que nos pone a soñar y nos transporta en el tiempo”, aseguró.

El homenaje otorgado a Franklin Ramos no solo valoró su trayectoria en el mundo del estilismo y la moda, con más de 27 años de experiencia y una carrera que lo ha llevado a trabajar con grandes celebridades, sino también su proyección internacional y su compromiso con la identidad colombiana.

“El trabajo ha sido increíble porque es reconocernos como pueblerinos. Cada vez estamos más convencidos de ser pueblerinos y ser mezcla de todo lo que representamos, una mezcla multicultural que nos enriquece”, afirmó orgulloso.

El gobernador Arana Padauí resaltó que Ramos es “un orgullo para Bolívar” y un ejemplo vivo de cómo “desde nuestras raíces podemos conquistar el mundo con arte, disciplina y creatividad”.

Este reconocimiento es un reflejo del profundo valor humano y profesional que Franklin cultiva desde su infancia en Mompox, un lugar que invita a “conocer un poco más de nuestro país, Colombia” y que es, según él, “cuna de cultura, historia y tradición”.

