Amparo Grisales, conocida como ‘La Diva de Colombia’, es una de las figuras más reconocidas del país. Aunque ya no actúa en telenovelas, sigue apareciendo en televisión como jurado del programa musical Yo me llamo , del canal Caracol, donde ha participado en varias temporadas.

Franklin Ramos recordó la vez en la que le dijo que no a Amparo Grisales

Además, añadió: “Yo tengo una empleada que amo y que adoro, que me ha dedicado su vida y para mí eso es valioso y la empezó a tratar mal, yo dije ‘No’ y te voy a pedir el favor de que te vayas porque no lo voy a permitir. ‘Es que mi dinero vale, yo soy la clienta que más dinero te dejo en la peluquería’ y yo te digo ¿Sabes qué? tu dinero así no me sirve".