Andrés Parra se destapó sobre Amparo Grisales y soltó inesperado comentario acerca de la famosa: “¿No es vieja?”

Según se detalló, el protagonista de Pablo Escobar: el patrón del mal se inclinó por la Diva de Colombia, asegurando que le parecía más excitante su sabiduría. Aunque al inicio no dio comentarios particulares, luego de un rato hizo referencia a la edad de la celebridad con un tono de humor, llevando a que la periodista concluyera que le estaba diciendo ‘vieja’ de forma indirecta a la jurado de Yo me llamo .

Andrés Parra, sin titubear, afirmó que sí la estaba llamando de esta manera, pues era evidente que era una persona adulta y no sentía que estuviera mintiendo al respecto. La europea lo alertó sobre que estas declaraciones podrían molestarla, al punto de bloquearlo de las plataformas virtuales.

“ La sabiduría de Amparo Grisales me excita más, porque es una sabia persona esa señora [….] Además hablo de tiempo en la Tierra ”, dijo al inicio.

“¿Entonces la estás llamando vieja?“, preguntó Eva Rey, a lo que el actor dijo: “ Sí, ¿pues no es vieja? ¿No es una persona adulta? ”.

| Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Amparo Grisales, famosa colombiana. | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Aunque el actor mencionó que el tiempo era sinónimo de las experiencias, la presentadora afirmó que esto no estaba relacionado con la edad. “Pero la edad no tiene nada que ver con la experiencia, hay gente que ha vivido nada y hay gente que es más joven y ha vivido más cosas”, comentó.

“No, el tiempo es el tiempo, amiga”, respondió Parra, a lo que añadió: “ La sabiduría de Amparo Grisales me parece más atractiva ”.

Ante esto, Eva Rey afirmó que por algunos comentarios la famosa se podía molestar, al punto de bloquear de redes sociales. Andrés Parra apuntó que este era también su caso, por lo que no sabía qué ha dicho sobre ella.

“Yo creo que yo ya estoy bloqueado. Yo creo que sí. Habré dicho algo que no le gustó”, aseguró, concluyendo el tema: “Ah bueno, entonces no es vieja, es joven… aunque diga que yo no soy calvo”