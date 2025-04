Eva Rey soltó sorpresiva revelación sobre Amparo Grisales en plena entrevista: “Me tiene bloqueada”

Recientemente, la presentadora entrevistó a Margarita Rosa de Francisco, a quien le hizo una serie de preguntas sobre distintos temas, entre los que se mencionó a Amparo Grisales . La actriz no dudó en dar sus declaraciones, dejando en evidencia lo que había pasado entre ambas y los sentimientos que tenía por ella.

Sin embargo, el diálogo tuvo un momento particular, luego de que Eva Rey soltara una revelación sobre la Diva de Colombia. La periodista afirmó que la jurado de Yo me llamo 2025 la tenía bloqueada de su celular, por lo que no podía contactarla para una entrevista.