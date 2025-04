Margarita Rosa de Francisco se confesó sobre Amparo Grisales; dejó en evidencia ‘cruce’ que tuvieron: “Le sigo declarando mi amor”

Según se pudo observar, en la charla con la española, Margarita Rosa de Francisco hizo parte de una dinámica en la que le tocaba elegir entre dos opciones. Allí se le mencionó a Marbelle y Amparo Grisales, por lo que la escritora no tuvo que pensar su respuesta.

“Yo a Amparo la amo con pasión. Hace poco nos volvimos a ver, habíamos tenido como cierto rifirrafe porque alguna vez yo dije algo que a ella no le gustó, luego ella dijo también algo con respecto a mí y yo la llamé. Fíjate que en esas estoy yo en mi momento actual… llamo, pido perdón, digo: por favor, conversemos, encontrémonos, yo te amo. No me importa que haya dicho lo que haya dicho”, respondió la figura pública.