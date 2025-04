Margarita Rosa de Francisco destapó fuerte detalle de su pasado y soltó verdad de su vida: “Muy infeliz, muy angustiada”

“ En el plano muy muy personal, no quisiera volver a ser joven. Si tuviera la oportunidad, no quiero nada de lo que he vivido en la juventud, he sido una joven muy infeliz, muy angustiada… prefiero la mujer que soy ahora”, dijo al inicio.

“Me sentí muy insegura en todo, muy muy insegura, y existencialmente muy atormentada. Estar viva me parece, y me sigue pareciendo, insólito. Yo hice mucho psicoanálisis, comencé desde muy pequeña, porque me angustiaban esos temas que no tenían respuesta. La muerte era una pregunta muy poderosa, de niña, entonces no podía estar tranquila en la vida, pensando que algún día nos íbamos a morir”, agregó.