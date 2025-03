Margarita Rosa de Francisco confesó delicado diagnóstico de salud que recibió: “Me he dado muy duro”

“Siempre que expreso aquí cualquier cosa, imagino la respuesta de los troles. Se me han convertido en un censor interno (¿súper-yo?) que interpela, descalifica, confronta, contradice y juzga todo lo que digo. Ya no necesito leerlos. No me parece una mala cosa hacer ese ejercicio, además”, escribió al inicio de su post en X.

“Por ejemplo: Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron)”, agregó.