Marbelle se va contra Margarita Rosa de Francisco por último mensaje que lanzó: “A ver, huya”

Marbelle se ha convertido en una de las figuras más controversiales en las redes sociales, debido a sus opiniones políticas y sociales en contra del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. La cantante colombiana no ha dudado en expresar sus ideas, lanzando indirectas y críticas hacia quienes lideran el país.

Recientemente, la comentada mentora de La Descarga , de Caracol Televisión, desató algunas reacciones en las redes sociales, debido a un post que subió a una de sus cuentas oficiales. La artista no dudó en mostrar sus opiniones, tirándole a otra famosa de los medios nacionales por unas palabras que dio.

La celebridad quiso reflejar su pensamiento con una breve respuesta, la cual terminó despertando reacciones en sus fieles seguidores de este escenario virtual. Aunque no se dirigió propiamente a la cuenta de la reconocida actriz, sí utilizó uno de sus trinos para manifestar su inconformidad.

Marbelle arremetió contra Margarita Rosa de Francisco

En un trino de X, Marbelle quiso citar una publicación que realizó otro internauta, el cual utilizaba una captura de pantalla de un mensaje que subió la protagonista de Café, con aroma de mujer, para expresar su descontento. Aquel hombre se enfocaba en que no estaba de acuerdo con dicha frase, por lo que la consideraba “desafortunada”.

Margarita Rosa de Francisco , según la postal que se subió, se refería a una especie de lineamiento para “huirle” a alguien en caso de que dijera unas palabras en específico. Aunque no se centró en nadie concretamente, su idea tomó fuerza entre las personas.

Marbelle, con su particular estilo para responder y reaccionar, no lo pensó dos veces y citó dicho post, repitiendo esas palabras que la actriz había afirmado que no eran buena señal. La artista fue desafiante, buscando enmarcar su posición ante esta clase de comentarios.