Camilo Cuervo, ex de Rafaella Chávez, rompió el silencio y habló de Marbelle; se vieron cara a cara en ‘La descarga’: “No me pasa”

La descarga avanzó con paso firme en la programación de las noches colombianas desde hace varias semanas, al punto de conquistar a los televidentes con cada show y capítulo que presentó. El reality musical presentó una nueva edición, donde se conoció el nombre de los artistas más destacados y fuertes que integrarían cada equipo, tal y como sucedió con Stefany Zabaleta en la primera temporada.

Esta entrega prometió cambios y modificaciones en la competencia, buscando que los participantes se concentraran en su crecimiento profesional y no en temas ajenos que los dispersaran. La exigencia sería mayor, por lo que detalles mínimos serían causantes de puntos negativos.

En la etapa de audiciones, los mentores de La descarga conocieron y eligieron al grupo completo que llegaría al siguiente nivel, definiendo quién se quedaba con cada equipo. A pesar de que ya hay nombres favoritos entre el público, habrá que ver cuáles brillan y avanzan hasta la anhelada final.

Sin embargo, en el capítulo de cierre de esta fase, los televidentes presenciaron un particular momento que involucraba a Marbelle, la entrenadora del grupo morado. La celebridad quedó sorprendida, precisamente por un encuentro inesperado que tuvo con una persona de su pasado.

Aunque la cantante fue profesional y mantuvo la calma, sus expresiones y reacciones dieron mucho de qué hablar, pues tuvo que analizar y ver la audición de Camilo Cuervo, expareja de su hija Rafaella Chávez.

Así fue el encuentro entre Marbelle y el exnovio de su hija

En la pantalla chica se apreció el instante en el que Camilo Cuervo subió al tocadiscos y arrancó su presentación, interpretando el famoso tema ‘Hawái’, de Maluma. El joven intentó plasmar su estilo y su potencia vocal, buscando un lugar dentro de la competencia.

Lo incómodo del asunto fue que, cuando apareció ante los mentores, Marbelle se percató que se trataba de él, soltando una serie de comentarios por lo pasmada que estaba. La famosa preguntó si era quien ella creía, revelando después el papel que tuvo el participante en su realidad.

“¿Este personaje es quien yo pienso que es?”, dijo Marbelle, girando a mirar a sus compañeros con una expresión de incertidumbre.

“El ex de Rafaella”, mencionó, tratando de no gesticular mucho para que no fuera evidente a quien nombraba.

Aunque nunca cruzó palabra con él, Marbelle estuvo muy incómoda y evitó dar sus comentarios sobre la presentación. De hecho, Santiago Cruz fue quien se encargó de explicar su voto negativo, pues él frenó el paso del joven.

La cantante no evitó reaccionar al ver al artista en el tocadisco del reality. | Foto: Caracol Televisión

Camilo Cuervo rompió el silencio sobre Marbelle

De acuerdo con lo que quedó registrado en el programa, poco antes de salir a su audición, Camilo Cuervo dialogó con Carlos Calero y se mostró muy emocionado por lo que estaba viviendo.

Al momento de preguntarle sobre cuál era el mentor que elegía para arrancar su audición, el colombiano afirmó que se iba por Gusi, ya que sabía que no podía empezar con otra de las mentoras.

El artista, de forma sincera, aprovechó y habló de Marbelle con el presentador, afirmando que no la elegía, pues sabía que ella no lo pasaría. Aunque, según él, las cosas no terminaron mal entre ambos, prefería prevenir esa situación.

“Bueno, difícil, pero debo decirte que Gusi. Yo siento que, por ejemplo, Marbelle no, no me pasa. Marbelle es mi exsuegra, y quiero decir, no terminamos mal, pero pues de pronto... ¿sí me entiendes?, uno no sabe. Yo vine a conquistar a Colombia, vengo a cantar con toda, pero mejor empezar con Gusi”, comentó.