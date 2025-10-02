Suscribirse

Libros

La novela ‘Solas en el silencio’, de Silvia Intxaurrondo, llega a Colombia y desnuda un silencio cómplice

La obra revela con su intensa prosa los mecanismos ocultos de la violencia, en lo que se calla y normaliza en pueblos pequeños, con resonancias profundas en la realidad colombiana.

Redacción Arcadia
2 de octubre de 2025, 5:07 p. m.
Silvia Intxaurrondo es periodista y licenciada en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Silvia Intxaurrondo es periodista y licenciada en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. | Foto: Europa Press via Getty Images

Reconocida por su rigor en medios como CNN+, TVE y Telemadrid, la periodista española Silvia Intxaurrondo debuta en la narrativa con Solas en el silencio (publicado por HarperCollins Ibérica, 2025), una novela que revela cómo la violencia contra las mujeres se perpetúa en pueblos pequeños gracias al silencio cómplice de familias, vecinos e instituciones.

El escrito (que en España ya va por la 6ta edición, en menos de 5 meses) llega a Colombia en un momento clave para el debate sobre la violencia de género y los pactos de silencio que aún persisten en muchas comunidades.

Contexto: Reseña de ‘Lo que es mío’, de José H. Bortoluci: El padre, el hijo, el camión, la familia, el país y continente

Solas en el silencio es la primera obra literaria de la autora, publicada hace algunos meses en España con gran acogida crítica y de lectores. Se trata de una narración conmovedora y potente que explora el peso del silencio en la vida de las mujeres, las huellas de la memoria y la necesidad de recuperar las voces ocultas por la historia.

Ambientada en un lugar ficticio llamado Sopuerta, sinónimo de “pueblo pequeño, infierno grande”, con muchas tradiciones, supersticiones y convenciones sociales muy fuertes. Todos guardan secretos y sienten culpa. El libro revela que les resulta más cómodo vivir ocultando una injusticia que plantarle cara a quien la provoca. Hasta que unos terribles acontecimientos que todas intuían despertarán su venganza. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a callar?

'Solas en el silencio' es su debut literario.
'Solas en el silencio' es su debut literario. | Foto: HarperCollins Ibérica

Con una trayectoria consolidada en los medios de comunicación, Intxaurrondo traslada ahora su mirada aguda y su compromiso con la verdad a la narrativa. Solas en el silencio no solo confirma su capacidad para contar historias, sino que abre un espacio de reflexión sobre la identidad, la justicia y la resiliencia femenina.

Desde su publicación, el libro ha recibido elogios de la crítica literaria española por la intensidad de su prosa, su construcción de personajes y la manera en que conecta lo íntimo con lo colectivo. Lectores y medios han destacado el carácter valiente de la obra y la sensibilidad con que aborda temas universales. Varios lectores y lectoras han resaltado que se trata de “una historia de mujeres que agachan la cabeza porque no encuentran apoyo ni defensa. Es una lectura dura, de las que te golpea y te impacta”.

Contexto: Recomendados editoriales: de libertades, discursos, vírgenes y matas ancestralesRecomendados editoriales: de libertades, discursos, vírgenes y matas ancestrales

La autora

Silvia Intxaurrondo es periodista, licenciada por la Universidad de Navarra y licenciada en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó su carrera en la radio, en Hoy por Hoy de la Cadena SER, programa que subdirigió más tarde. También formó parte de W Radio Colombia (Prisa Radio). En televisión, dirigió y presentó informativos y programas de actualidad en TVE, Cuatro, CNN+, ETB y Telemadrid.

A lo largo de su vida profesional ha recibido multitud de premios, entre los que cabe destacar el Premio Ondas de Televisión 2023 a la mejor presentadora, que la ha consolidado como una de las periodistas más importantes y reconocidas de nuestro país. Actualmente dirige y presenta con gran éxito La Hora de La 1 (TVE). Solas en el silencio es su debut literario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LibrosRecomendaciones de libros EspañaMachismopueblos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.