Reseña de ‘Lo que es mío’, de José H. Bortoluci: El padre, el hijo, el camión, la familia, el país y continente

En sus historias se pueden trazar los sueños febriles de naciones guiadas por mensajes de grandeza y expansión, de dominio de la selva, gobernadas por dictaduras o Gobiernos que en el anticomunismo encontraron una justificación para todo , para tratar de subyugar la selva con carreteras gargantuescas (como la carretera Transamazónica), de la cual se desprenden hoy brutales prácticas extractivistas. También se revelan discursos, pujas e intenciones políticas, y se establece ese ideal del camionero como pequeño empresario que “puede ascender socialmente si se aplica” (así el juego esté en su contra y todos los riesgos los asuma él, de ahí que muy pocos lo logren). Y no es necesario embellecer o limpiar las anécdotas; la franqueza de la gente que se forjó en la carretera les da un tremendo kilometraje.

La figura de Didí Bortoluci, en su vida plena y en sus días enfermos, sirve a su hijo para exaltar una perspectiva noble, real y pragmática.

La manera en la que el autor relata esa distancia entre su vida y la de hombres como su padre, de aspiraciones y educación totalmente distintas, es crucial. Porque le huye con éxito a la superioridad que suele brotar de los más “educados”. Bortoluci no trata de entender: entiende. Lo hace reconociendo esa superioridad falsa y describiendo la mirada de quien no mira como él, sus motivaciones, tan válidas como las de cualquiera. En una parte, quizá la más ligera y divertida del libro pero diciente, el autor aborda su sentido de la estética ante el de su padre. Y, por un lado, toca esas viejas masculinidades que, por costumbre, descartaban un sentido estético como algo ‘afeminado’, pero no se queda ahí. Encuentra una razón de fondo en el pragmatismo con el que se relacionaba con objetos, sandalias o camisetas en la cabeza. La estética ni entraba en la ecuación y descartarla con discursos fáciles era casi un impulso.