Este tomó partido de la colección fotográfica de Alberto Saldarriaga que tiene el Banco de la República, de La experiencia de habitar: Alberto Saldarriaga Roa y la arquitectura (la exhibición de dichas fotografías en la BLAA, que aún puede ir a vivir) y de una playlist maravillosa . Para muchos, fue el primer contacto con la particular mirada del arquitecto, desde una sensible curaduría, y en unión con música y sus letras se hizo inolvidable.

Ella nos habló sobre esa búsqueda musical tan atada a las imágenes del Saldarriaga. La idea, aclara, vino del departamento de divulgación de BanRep Cultural y una community manager creó el post merecidamente viral. Todo fue hecho de manera colaborativa. Además, cuenta, “le pedí ayuda a una amiga que que hizo el trabajo de catalogación de las fotos y me ayudó a entender el tema de la arquitectura popular”, y en cuanto a lo estrictamente musical, “pedí ayuda a personas que me dieron ideas chéveres, me hablaron de música que yo no conozco y no suelo escuchar”.