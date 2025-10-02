Hombre fue grabado realizando actos obscenos en plena sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango: esta es la denuncia

Lo que inicialmente era un día de lectura entre un padre y su hijo en la Biblioteca Luis Ángel Arango, sede Bogotá, terminó opacado por el degradante actuar de un individuo que también hacía presencia en el lugar. El hecho ocurrió esta mañana de miércoles 1 de octubre, más exactamente a las 10:54 a. m.

De acuerdo con el denunciante, quien prefirió no revelar su identidad, el hecho se presentó en instantes en que estaba con su hijo de 12 años en una de las salas ubicadas en el primer piso de la Luis Ángel Arango.

“Mientras estoy sentado escucho unos ruidos extraños detrás mío y volteo a mirar y lo que veo es a un hombre de cabello largo, trans. No tengo claro. Y me doy cuenta que se está masturbando”, contó el hombre denunciante en entrevista con SEMANA.

Sorprendido por lo que estaba pasando en plena sala de la biblioteca, dijo que sacó su teléfono celular y empezó a grabar para dejar constancia de lo que estaba pasando.

“Alcanzo a notar que lo que está viendo es pornografía y se está masturbando. Este señor luego se levanta y se dirige, al parecer, hacia el baño. Camino hacia el baño se limpia la mano en una columna y en el baño se demora no sé cuantos minutos; entre otras cosas, la página quedó abierta [en el computador] cuando él se para”, agregó.

Posteriormente, el hombre cuenta que se dirigió hasta un punto de atención de la biblioteca Luis Ángel Arango y, que inicialmente, no le prestaron mayor atención a pesar de lo delicado que les estaba narrando.

“Una de las cosas que me indigna es que inicialmente no me ponen atención. El señor continúa hablando con otro que parece ser un trabajador más de la biblioteca y pues hablan de asuntos, al parecer, personales”, afirmó el denunciante.

Después, según contó, en dicho punto de atención de la biblioteca le facilitaron un número telefónico para pusiera la denuncia.

“Logro llamar al Banco de la República y pongo la queja y alguien viene. Claramente se preocupa por lo que está pasando. Dicen que van a revisar cámaras y a revisar cómo utilizó el computador para eso”, indicó en SEMANA.

Teniendo en cuenta lo anterior, el denunciante también hizo un llamado a autoridades para que, apoyados en las cámaras de seguridad de la Biblioteca Luis Ángel Arango, puedan identificar al sujeto y tomar cartas en el asunto.

“Que las instituciones que tengan que investigar evalúen cuál es el comportamiento, que miren si los protocolos son los adecuados [en la biblioteca]”, resaltó.