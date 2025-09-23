Una niña de 14 años habría sido agredida y abusada por tres hombres en un callejón de Buenaventura

La Fiscalía confirmó la detención y envío a la cárcel de tres hombres señalados de retener, agredir y abusar de una niña de 14 años en un callejón de Buenaventura, costa del Pacífico vallecaucano.

Los señalados fueron imputados por el delito de acceso carnal violento agravado. Durante las audiencias concentradas no aceptaron cargos y deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre, en el barrio La Independencia, cuando una patrulla de la Policía fue alertada de la posible agresión sexual a una joven de 14 años. La víctima habría sido abordada por los procesados que la llevaron a un callejón en contra de su voluntad y la abusaron.

Durante labores de inspección, varias patrullas de la Policía nacional lograron la captura de tres hombres. Por su parte, la menor de edad fue traslada en una patrulla a un centro hospitalario donde recibió atención médica especializada.

Otro aberrante caso de abuso

Este hecho se suma al presunto caso de abuso de una menor de edad en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Según información de la Policía, la niña de ocho años había sido dejada al cuidado de una tía y, en la misma vivienda en la que estaba alojada, había un sujeto que aprovechó la vulnerabilidad de la menor para enseñarle videos pornográficos e incitarla a tocamientos.

“Esta persona, y de acuerdo con versiones de los padres, habría sido invitada por parte de uno de los arrendatarios de este inmueble, quien conoció a esta persona por medio de las redes sociales. Dentro de esta visita y tal vez en alguna distracción, aborda a la menor, le enseña estos videos con material pornográfico, incitándola a realizar los actos que estaban allí observando”, explicó el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía Usaquén.

Sin embargo, la menor no guardó silencio y le contó a su padre lo que había hecho esa persona con ella en ese inmueble y este decidió ir a reclamarle por lo acontecido, mientras la madre de la niña se comunicaba con la línea de emergencia para reportar el caso.

En medio de la discusión entre el padre de la niña y el presunto abusador, este, en un intento desesperado por huir, se lanzó desde la ventana del cuarto piso.

Al llegar los uniformados al lugar de los hechos, les indicaron el lugar donde se había refugiado el presunto delincuente para evitar ser capturado. Al final, los policías lo hallaron escondido en el baño de una vivienda.