Con una tasa de desempleo que casi triplica el promedio nacional, Buenaventura busca transformar su futuro apostándole a la formación tecnológica de su población joven.

Abren convocatoria de ‘Trenzando Bienestar’ en Cali para formar 200 líderes para el trabajo y fortalecimiento de emprendimientos

Formación tecnológica gratuita busca cerrar brecha laboral en Buenaventura

El programa DataLab llega a Buenaventura como una apuesta concreta por el desarrollo del talento joven en regiones con acceso limitado a educación tecnológica de calidad.

La iniciativa es impulsada por Dataknow en alianza con la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, con el objetivo de generar oportunidades reales de crecimiento profesional en la industria de los datos.

La importancia de este tipo de programas radica también en la composición demográfica del territorio.

Más del 30 % de la población de Buenaventura tiene menos de 24 años, lo que convierte a la ciudad en un escenario estratégico para la formación de talento emergente.

En este contexto, iniciativas como DataLab no solo buscan capacitar, sino también ofrecer herramientas que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida sostenibles.

“Creemos en el poder de los datos para transformar vidas, pero también en el talento de los jóvenes colombianos. Con DataLab no solo formamos en tecnología, sino que acompañamos a los participantes en la construcción de un proyecto de vida sólido (…), aseguró Carlos Murillo, CEO y fundador de Dataknow.

Buenaventura abre puertas al empleo: jóvenes podrán formarse gratis y entrar al mundo laboral tecnológico Foto: Cortesía Icfes

DataLab ofrece ruta directa al empleo formal para jóvenes en Colombia

El programa se enfoca en la formación intensiva en analítica de datos, dirigida a estudiantes de últimos semestres o recién egresados de carreras afines como ingeniería de sistemas o programas tecnológicos.

La formación es completamente gratuita y combina el desarrollo de competencias técnicas con habilidades blandas, un componente clave para la empleabilidad en el entorno actual.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es su enfoque en la inserción laboral.

Los participantes con mejor desempeño podrán acceder a un semillero dentro de la empresa durante cuatro meses.

Posteriormente, a través de un proceso de evaluación integral, quienes cumplan con los estándares establecidos podrán continuar vinculados como profesionales junior con contrato indefinido.

De esta manera se abre una ruta concreta hacia el empleo formal.

La convocatoria se realiza en alianza con instituciones educativas y organizaciones locales.

Aunque los cupos son limitados, entre 15 y 20 participantes, el proceso de selección prioriza la motivación, la formación previa y la disponibilidad de los aspirantes.

Un aspecto clave es que el acceso al programa no tiene ningún costo, lo que elimina una de las principales barreras para el acceso a educación de calidad en la región.

Más allá de la formación técnica, este tipo de iniciativas representa una oportunidad para transformar el tejido social de Buenaventura.

Al fortalecer las capacidades de los jóvenes y conectarlos con sectores económicos en crecimiento, se impulsa no solo el desarrollo individual, sino también el progreso económico y social del territorio.