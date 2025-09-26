El nombre de Freddy Arley Castellanos es recordado en varias familias por el dolor y el sufrimiento que presuntamente habría causado a varios niños y niñas de un jardín infantil ubicado en el barrio Villa Javier, localidad de San Cristóbal, Bogotá.

Este sujeto es acusado de presuntamente haber abusado de varios menores de edad en esa institución educativa. Las propias víctimas se lo revelaron a sus padres y estos presentaron las respectivas denuncias.

Freddy Castellanos, presunto abusador de menores. | Foto: Redes sociales

Hoy en día, Castellanos se encuentra en la cárcel después de que la Fiscalía le imputara los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.

Desde prisión, el hombre interpuso una tutela en contra de una mujer identificada como Viviana Vargas Vives, activista defensora de derechos de la infancia, porque en su momento publicó una fotografía suya y habló de los presuntos abusos sexuales que cometió.

Así lo dio a conocer la misma abogada a través de su cuenta de X, donde recordó una publicación que hizo el 6 de mayo del presente año sobre quien era entonces profesor del jardín infantil.

“Al país le quiero informar, en mi calidad de activista, defensora de derechos humanos y sobreviviente de abuso sexual infantil, que el día de hoy fui notificada de acción de tutela presentada en mi contra por parte del ciudadano Freddy Arley Castellanos”, señaló.

El Hogar Infantil Canadá Sede F fue el lugar donde Freddy Castellanos habría abusado de, al menos, 12 niños. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

La mujer mencionó los delitos por los que actualmente está acusado el sujeto y explicó que la tutela le fue notificada porque él considera que ella vulneró su derecho a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia.

Ante esto, Vargas Vives mencionó algunos de los derechos que la amparan en relación con la publicación que en su momento hizo sobre Castellanos y en la que denunciaba lo que supuestamente ocurrió al interior de la institución educativa.

“A pesar de que la denuncia pública es un derecho amparado y reconocido por la Corte Constitucional con relación a la libertad de expresión que equipara cargas en el acceso a la justicia, y que el artículo 44 de nuestra Constitución ampara y protege de manera prevalente los derechos de las infancias por encima de los derechos de personas adultas”, escribió.

Por ello, la abogada no dudó en volver a ratificar lo que dijo aquel 6 de mayo y le recordó al sujeto la situación judicial en la que se encuentra involucrado.

“Procedo a rectificar entonces mi trino para decir que el señor capturado, imputado y acusado por acceso carnal violento a menor de 14 años, Fredy Arley Castellanos, podría ser presuntamente un pederasta y pedófilo serial”, finalizó.