ICBF toma radical decisión por supuesto abuso de Freddy Castellanos a niños en jardín infantil de Bogotá

“Que por medio de juego la llevaba al baño y la abusaba (...) la chiquita ahora está mal. La chiquita tiene miedo, no duerme, no come . Ella está mal, está bajando de peso. Ella se despierta asustada”, contó entre lágrimas Espinel en el videopódcast citado anteriormente.

Posteriormente, el mismo pequeño le contó a su hermano “que el profesor Freddy le tocó la cola (...) él estaba con una actitud como miedosa. Luego él me dice ‘el profesor me tocó’”.

“Un día yo me siento en la taza del baño y yo lo voy a lubricar con aceite de oliva, pensando que era el dolor que no lo dejaba hacer. Y él me cogió el cabello y me lo haló y me decía: ‘No me vas a lastimar, mami‘”, agregó Narváez en Más allá del silencio.