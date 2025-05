Desgarradores testimonios de mamás de menores presuntamente abusados por Freddy Castellanos: “No me vas a lastimar”

En Bogotá hay conmoción por el presunto abuso sexual al que habrían sido sometidos varios niñas y niños de un hogar infantil ubicado en el barrio Villa Javier, de la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá.

El sujeto señalado de ser el responsable de estos hechos responde al nombre de Freddy Arley Castellanos Velasco, conocido en redes sociales como el ‘monstruo del ICBF’.

Por estos hechos, Castellanos fue enviado a prisión la semana pasada, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Las dos conductas agravadas.

Decenas de padres de familia, vecinos y ciudadanos realizaron un plantón pacífico en días pasados, frente a la sede del Hogar Infantil Canadá sede F. | Foto: Tomadas de X: @parxxaoo - @Donka_At

En medio de esta tragedia que viven varias familias de Bogotá, cuatro madres del grupo de menores presuntamente abusados por Castellanos decidieron romper su silencio en el videopódcast Más allá del silencio.

Margie Espinel empezó narrando que todo empezó el lunes 28 de abril, día en que su hija le contó, en medio de la inocencia de cualquier pequeña, que Castellanos le besaba su parte íntima.

De acuerdo con Espinel, junto con su esposo, le dibujaron a la niña en una hoja un cuerpo humano y esta les señaló las partes que este sujeto le tocaba y besaba en un baño del jardín.

“Que por medio de juego la llevaba al baño y la abusaba (...) la chiquita ahora está mal. La chiquita tiene miedo, no duerme, no come. Ella está mal, está bajando de peso. Ella se despierta asustada”, contó entre lágrimas Espinel en el videopódcast citado anteriormente.

Por su parte, Paula Narváez, mamá de otro de los niños que habrían sido abusados, narró que el 31 de marzo su chiquitín fue recogido en el jardín por un hermano de él, luego de que el menor hubiera pasado parte del día indispuesto en ese lugar. Sin embargo, lo que menos se le pasaba por la mente de esta madre, es que, al parecer, el niño ya venía siendo abusado sexualmente.

Luego, el mismo pequeño le contó a su hermano “que el profesor Freddy le tocó la cola (...) él estaba con una actitud como miedosa. Luego él me dice ‘el profesor me tocó’”.

Según Narváez, luego pasaron los días y el niño empezó con un fuerte daño de estómago, tras haber tenido problemas para hacer del cuerpo en días pasados.

“Un día yo me siento en la taza del baño y yo lo voy a lubricar con aceite de oliva, pensando que era el dolor que no lo dejaba hacer. Y él me cogió el cabello y me lo haló y me decía: ‘No me vas a lastimar, mami‘”, agregó Narváez en Más allá del silencio.

Entre tanto, Katherine López dijo que se enteró de lo que estaba pasando gracias a un mensaje y unos audios de WhatsApp enviados por Margie Espinel, donde la alertaba de lo que estaba pasando en ese jardín.

López recordó que su hija lloraba mucho y le decía que no quería volver a ese jardín, pero que, en un comienzo, ella no comprendía el porqué. Mientras tanto, una profesora de ese lugar le argumentaba que la menor era muy consentida.

Tras ponerla en alerta Margie Espinel, López empezó a hacerle preguntas a su hija y esta le manifestó que: “El profe (Freddy Castellanos) daba besos, muchos besos. En ese momento yo me derrumbé. Yo me culpaba porque en el fondo yo sabía que ella estaba manifestando algo que no quería; y ella no quería ir más al jardín”, contó en medio de lágrimas López.

Freddy Castellanos tras ser capturado. | Foto: Captura de video: Noticias Caracol

Quien también habló en Más allá del silencio fue Angie Vargas, tía de una de las niñas presuntamente abusadas por Castellanos. Dijo que la pequeña le contó cierto día que ella estaba triste porque “el profe le hace cosas malas a los niños”.