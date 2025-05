Mamá de niña presuntamente abusada por Freddy Castellanos hizo alarmante denuncia y lanzó advertencia: “Tengo miedo”

El día de la velatón, según contó, una moto se interpuso en su camino y le tomó una ráfaga de fotos en la cara. “Me hacen llamadas en las que me dicen que me calle o me atenga”, dice.

“Claro que me da miedo, pero no me van a callar. Ahorita lo que todos buscamos es justicia, esas amenazas pasarán porque no nos van a callar. Exigir justicia no creo que sea un delito”, señaló Espinel.