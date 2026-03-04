SIC anunció nuevas investigaciones en procesos de contratación pública dentro del ICBF, la UNP y la UNGRD

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció en la mañana de este miércoles el inicio de investigaciones administrativas por cuenta de infracciones al régimen de competencia en procesos de contratación pública, para garantizar su correcto funcionamiento.

Es importante tener en cuenta que esta es una actividad fundamental para todo el país debido a que el sistema de contratación pública es indispensable para que el Estado pueda cumplir los fines económicos y sociales que hacen parte de las iniciativas de política pública, como el desarrollo de infraestructura, la atención a niños, niñas y adolescentes y los diversos programas de inversión social.

La SIC dio detalles del proceso. Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Dada este objetivo, la SIC inició dos investigaciones para determinar la existencia de prácticas de colusión que habrían afectado el adecuado desempeño de procesos de contratación pública.

Investigación contra el ICBF

Esta indagación se centra en la invitación pública adelantada por esta entidad para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.

“La actuación administrativa, que inició por una denuncia del ICBF, está orientada a establecer si los dos proponentes que son la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor, habrían coordinado su participación en el proceso con el fin de aumentar sus probabilidades de acaparar y resultar beneficiados con un mayor número de zonas que las que permitía el pliego de condiciones”, detalló el comunicado.

Indicaron que el presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas ubicadas en el departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga. En dichos lugares hubo un presupuesto oficial de casi 17 mil millones de pesos.

El ICBF está dentro de las entidades investigadas. Foto: Cortesía ICBF

Licitación en el municipio de La Mesa, Cundinamarca

La investigación se dio en un proceso de licitación adelantada para desarrollar obras e infraestructura. Esta actuación inició por una denuncia de la Alcaldía del municipio en la que refirió una serie de elementos que sugieren la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre tres proponentes que participaron en la licitación. Se trata Lufsacivil S.A.S, Econ Ingeniería S.A.S y Castro Flórez S.A.S.

“La alianza entre estos agentes habría estado encamina da a incrementar sus probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable a beneficio propio”, comentó la SIC.

Otros casos: UNP y UNGRD

La entidad prevé que durante los próximos meses finalizará la instrucción de investigaciones relacionadas con conductas irregulares en procesos de selección de alto impacto nacional.

Entre las investigaciones se destaca la de un presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar; otra que busca determinar posibles prácticas de colusión en las contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a brindar servicios de seguridad a personas protegidas.

Abrirá en los próximos días una investigación también contra la Unidad Nacional de Protección Foto: UNP

Finalmente, detallan una investigación sobre posibles actos de corrupción ocurridos en procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).