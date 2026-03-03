Combustible

MinMinas activa un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrol

Por medio de un radicado se dieron a conocer las disposiciones.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 7:37 p. m.
La medida se da para subsanar el abastecimiento de la región. Foto: Alejandro Acosta

En las horas de la tarde del martes 3 de marzo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía señaló por medio del radicado No. 2-2026-006406, que activó un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrol al departamento de Nariño.

“En el marco de las competencias de esta dirección para coordinar la distribución de combustibles en zonas de frontera y para ejecutar los planes de abastecimiento, y con el fin de preservar la continuidad y regularidad del servicio público de distribución en el departamento de Nariño, este Despacho activa el esquema de contingencia previsto en el artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024″, señala la cartera.

El Gobierno puso en marcha la ley que establece que, a partir del 1° de enero de 2023, el contenido de azufre en el ACPM debe estar entre 15 y 10 partes por millón.
La cartera expuso las razones que se tuvieron en cuenta para la medida. Foto: Shutterstock

MinMinas señala que la medida se adopta tras analizar que no se efectuó la entrega del volumen de diésel (ACPM) requerido para el abastecimiento del departamento de Nariño por parte de Ecopetrol S.A., a través de la Refinería de Cartagena – Reficar, conforme al esquema logístico definido en el Plan de Abastecimiento y desarrollado en las Resoluciones 00148 y 00208 de 2026.

“En consecuencia, la ejecución del esquema de Página 2 de 2 2-2026-006406 Radicado No.: 2-2026-006406 Fecha: 03-03-2026 cabotaje hacia Tumaco previsto en el plan vigente. Estas circunstancias podrían afectar la atención regular de la demanda departamental”, señala la cartera.

Por posible aumento en la gasolina y el ACPM, transportadores se unen al paro nacional de 28 de abril
El insumo es fundamental para el comercio de la región. Foto: Fotomontaje Semana

Disposiciones de MinMinas:

  • Habilitación temporal: se autoriza la implementación del transporte terrestre en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia el departamento de Nariño, para atender el abastecimiento mientras se normaliza el esquema ordinario previsto en el Plan.
  • De igual forma, y conforme al parágrafo 2 del artículo 2 ibidem, esta Dirección pondrá en conocimiento de la DIAN y demás autoridades de control competentes la ejecución del esquema activado.
Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

La cartera señala que la medida se da teniendo como base el numeral 2.1.1 del artículo 2 de la Resolución 01853 de 2024 (“Carrotanques desde Yumbo o Cartago, Valle del Cauca”).

