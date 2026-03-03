Ecopetrol produciendo menos y el precio del petróleo disparado: la ecuación que más conviene no llega

Previo al destape de los resultados de Ecopetrol, lo que será el miércoles 4 de marzo, luego del cierre del mercado, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías-Acipet presentó unas cifras preliminares, según las cuales la producción nacional en enero habría sido de 746.444 barriles de petróleo por día. De confirmarse, ese estimado implicaría que hubo una disminución de un 0,03 % en comparación con lo registrado en diciembre del año pasado por día PDC, disminuyendo un 0,03 % con respecto a diciembre de 2025.

Mientras llega el dato oficial, hay que decir que esa posible baja en la producción se presenta justo en un momento en el que el precio del crudo ha empezado a repuntar, lo que sin duda le significará ganancias a Ecopetrol, empresa estatal colombiana cuyos dividendos y pagos tributarios finalmente van a parar a la bolsa pública.

A medida que la situación que presiona al alza el precio del petróleo se prolongue, mayor sería el beneficio, aunque podría haber efectos negativos por otro lado.

Ilustración gas Foto: AFP

¿Y el gas…?

Este martes, según información de AFP, el barril de Brent del Mar del Norte superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024. El gas, otro de los combustibles claves para el país, alrededor del cual últimamente hay riesgo de desabastecimiento, pues por primera vez se perdió la soberanía, también dispara su precio, debido a los problemas de transporte, ya que al menos el 20 % de la producción mundial pasa por el estrecho de Ormuz, que está en medio de la ofensiva entre Irán e Israel.

¿Cómo está Colombia?

Lo cierto es que Colombia tiene menos producción de petróleo y gas en un momento de altos precios, mientras que entró en la tendencia de importar gas, ahora que hay que pagarlo más caro.

El interrogante que surge es si el mayor precio alcanzará a compensar los otros desequilibrios. Acipet estima que la producción de gas fiscalizada en enero 2026 fue de 1.190 millones de pies cúbicos por día, lo que representaría una caída de un 0,17 % respecto a diciembre de 2025. El gas comercializado en volumen anual enero 2026 fue de 683 millones de pies cúbicos, equivalentes a una caída de un 1,44 %, y se importó el 21,44 % del gas necesario.

Hay otros cálculos que tienen otras cifras, por lo que habrá que esperar el dato oficial que presente Ecopetrol. Por ejemplo, el especialista en el tema, Sergio Cabrales, estima que la producción de gas natural cae un 16,8 % y la de crudo 3,1 % en enero de 2026.

En todo caso, no se puede dejar de mencionar que la ecuación necesaria con los hidrocarburos no parece develarse. Aun con una apuesta por la transición energética que, según todos los analistas, sí se debe realizar, pero en los tiempos requeridos para que haya un relevo, no solo de las energías, sino de los recursos que este sector aporta al Estado.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana