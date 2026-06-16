Dólar abrió por debajo de los $3.450 en Colombia: precio oficial del 16 de junio

El dólar inició la cotización de este 16 de junio en un precio de $ 3.440, lo que significó una baja de $ 35 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.475.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.440. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.405. El precio promedio es de $ 3.419.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 44,00 millones, registrando además un volumen promedio de 473,11 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 99,63 unidades.

La volatilidad del dólar continúa siendo un factor clave para inversionistas, importadores y exportadores, que siguen de cerca los movimientos de la economía global. Foto: Getty Images

El Banco de Japón sube los tipos de interés hasta su nivel más alto desde 1995

El Banco de Japón anunció este martes una subida de su tipo de interés al nivel más alto desde 1995 en su lucha contra la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio, incluso después de que Washington y Teherán llegaran a un acuerdo.

El emisor de la cuarta economía más grande del mundo elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 1,0%, su primer aumento desde diciembre.

Esta decisión, en línea con las expectativas del mercado, se produce tras las recientes medidas de endurecimiento monetario del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Indonesia, y antes de una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esta semana.

Japón dependía de Oriente Medio para alrededor del 90% de su suministro de crudo antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, que ha causado estragos económicos en todo el mundo.

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Sus problemas se han visto agravados por la caída del yen, debido al aumento de los precios del petróleo y la diferencia entre los tipos de interés estadounidenses y japoneses.

El gobierno del archipiélago asiático gastó alrededor de 11,7 billones de yenes (72.000 millones de dólares) el mes pasado para apuntalar la moneda, que se ha mantenido estancada en torno a los 160 yenes por dólar.

El Banco de Japón sube los tipos de interés hasta su nivel más alto desde 1995 Foto: Getty Images

Con la inflación de Estados Unidos en su nivel más alto en tres años, crecen las expectativas de que la Fed siga el ejemplo, incluso después de que Washington y Teherán llegaran a un acuerdo de paz esta semana.

También se prevé que los responsables del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de Inglaterra mantengan sus tipos de interés sin cambios cuando tomen una decisión en los próximos días.