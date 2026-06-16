Dane se defiende ante polémica por dudas con cifras de empleo

No es la primera vez que se ciernen dudas sobre los resultados de las cifras de empleo en Colombia, desde que el indicador se ubica en un solo dígito, pero durante el fin de semana de puente festivo se cuajó una polémica alrededor de publicaciones que se refirieron a un estudio de la Universidad de Antioquia en el cual se estarían cotejando los números de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales-UGPP y el Dane.

Las publicaciones se refieren a un cruce de datos entre la formalidad que registra el Dane y la seguridad social que tiene la UGPP, la cual evidencia los pagos reales.

Al respecto, el Dane afirma que desde mayo está solicitando, como todos los ciudadanos y en particular los analistas, el mencionado estudio de la Universidad de Antioquia, liderado por Edwin Torres, y hasta el momento no ha recibido respuesta.

Igualmente, la entidad de las estadísticas manifiesta que sus cifras del mercado laboral “son públicas y verificables”.

Foto: Composición Semana/ Getty Images

Además, el Dane explicó al detalle la manera en la que adelantan el levantamiento de la información, los análisis y los resultados consolidados, con el propósito de argumentar los números que han generado controversia.

Argumentos del Dane

El investigador, quien participó en un programa televisado, señaló habló del equipo que hace parte de las investigaciones académicas que adelantan y mencionó que hasta realizan una encuesta similar a la que hace el Dane, pero en la región y para obtener información sobre calidad de vida en Antioquia.

Entre tanto, de acuerdo con la entidad que dirige Piedad Urdinola, el llamado es a que se utilicen argumentos técnicos para rebatir los resultados de las investigaciones estadísticas. Así, manifiestan las siguientes premisas:

1. El análisis no incorpora la Actualización del Marco 2018, vigente en la GEIH desde 2021 y publicada en la página web del Dane.

2. El estudio compara la encuesta de hogares (GEIH) con los registros administrativos de seguridad social, como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Son fuentes que miden objetos distintos y, por ende, llevan a resultados diferentes sin que esto implique que la cifra definitiva esté mal.

El espejismo del empleo

3. El debate sobre las cifras de interés nacional debe darse en el terreno técnico, con pleno contexto metodológico y sin interés político.

El Dane insiste en que las cifras que manejan son públicas, están documentadas y cualquiera puede verificarlas.

Desempleo en Colombia. Abril de 2026 Foto: Dane / Presentación de informe

Agregan además que las metodologías, los documentos técnicos y los resultados están disponibles para investigadores, organismos internacionales, medios, ciudadanía y siguen estándares y buenas prácticas internacionales, en este caso, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).