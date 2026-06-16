Sector asegurador se adelanta a elecciones. Destapan propuesta para el gobierno que gane el domingo 21 de junio

Quien no tiene un seguro es más vulnerable a un choque inesperado. Por falta de un aseguramiento se puede perder todo un patrimonio logrado con esfuerzo.

De allí parten las propuestas que realizó el sector asegurador, a través del gremio Fasecolda, para que sean tenidas en cuenta por el gobierno que gane las elecciones el domingo 21 de junio.

Según Fasecolda, “en el país sigue latente la necesidad de reducir la vulnerabilidad económica de hogares, empresas y gobiernos frente a eventos adversos”. Por lo tanto, las políticas que se apliquen en el siguiente cuatrienio, gane quien gane las elecciones, deberán tener en cuenta la urgencia de ampliar el acceso a seguros.

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Así las cosas, este es el paquete, con algunas propuestas, que se deben tener en cuenta, según el gremio.

La sequía que se espera preocupa, por el impacto que pueda tener en el campo Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora que viene el Fenómeno de El Niño

Una de las propuestas del sector asegurador, de cara a un gobierno que llegue con el portafolio abierto para diseñar políticas de beneficio social es la más coyuntural: la llegada del Fenómeno de El Niño.

“Proponemos fortalecer la articulación de los seguros con instrumentos como el crédito rural, la financiación de vivienda de interés social y los programas de apoyo productivo, de manera que el aseguramiento contribuya a reducir la vulnerabilidad económica de las poblaciones más expuestas".

Fasecolda habla de una mayor penetración de microseguros dentro de programas de transferencias monetarias condicionadas y otras iniciativas de protección social, con el propósito de ampliar el acceso a mecanismos básicos de protección financiera entre los hogares de menores ingresos.

Al decir del gremio de empresas aseguradoras, dicha estrategia servirá para complementar los esfuerzos del Estado en materia de reducción de pobreza con instrumentos que contribuyan a preservar los avances alcanzados por las familias beneficiarias.

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No se puede olvidar que, más allá de El Niño, este país tiene una exposición permanente a fenómenos naturales que pueden generar pérdidas humanas, económicas y fiscales significativas, como lo evidencian las estadísticas: “durante los primeros meses de 2026, las lluvias registradas en Córdoba afectaron cerca del 80 % del departamento, impactando a más de 120.000 personas, destruyendo alrededor de 1.700 viviendas y afectando aproximadamente 140.000 hectáreas”.

Los seguros también son una estrategia de ahorro. Foto: Pibank

Es un asunto de ahorro

El seguro no se ha visto en la dimensión real que tiene. Por ello, Fasecolda sugiere reconocerlos como herramienta complementaria al ahorro y al crédito.

Todo, porque son claves para fortalecer la estabilidad económica de hogares, productores rurales y pequeñas unidades productivas frente a eventos adversos. Inclusive, el gremio resalta que tomar ese camino conducirá a “contribuir de manera directa a las estrategias nacionales de inclusión financiera”.

Para Fasecolda, es imperativo invertir más en reducción y conocimiento del riesgo. “La primera condición para gestionar adecuadamente los riesgos consiste en conocerlos. Una mejor información permite identificar vulnerabilidades, priorizar inversiones y diseñar estrategias más efectivas de prevención y mitigación”.