Protesta

Trabajadores afectados por crisis del Etanol siguen protesta frente a Minminas. Denuncian presunta corrupción que favorece el contrabando

Se trata del segundo día. El avance es que se instalaron mesas de diálogo, pero no hay acuerdo. Hicieron petición a la Procuraduría.

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 11:06 a. m.
Protesta de trabajadores de Etanol frente a MinMinas
Protesta de trabajadores de Etanol frente a MinMinas Foto: Foto suministrada por sindicatos-CGT

Después de una noche de carpas, los trabajadores que tienen relación con el sector del etanol y ven amenazados sus lugares de trabajo, siguen parqueados en el Ministerio de Minas, en espera de lograr un acuerdo para lo que llaman, una crisis.

Los flagelos que amenazan a este combustible, considerado renovable y más limpio que la gasolina son complejos y, de hecho, motivaron la interposición de una denuncia que los trabajadores oficializaron ante la Procuraduría General, una de las entidades que ha estado en la mesa de negociación.

Además del sobreabastecimiento de etanol, con más de 50 millones de litros en el mercado, lo que está superando la demanda; los trabajadores denuncian presunta corrupción para dejar entrar el producto de contrabando, con una menor calidad que el producido localmente.

En consecuencia, aparte del sobreabastecimiento, lo que de por si ya conduce al bajo precio, por ley de oferta y demanda, también entra producto del exterior que puede ser vendido a menor precio, porque no se somete a las reglas de la legalidad.

Según confirmaron los manifestantes que están frente al Ministerio de Minas, el camino para llegar a un acuerdo aún no está despejado. Eso sí, resaltan el avance logrado para tener una mesa de diálogo en la que pueden ser escuchados.

Protestas frente al Ministerio de Minas. Reclaman por sobreabastecimiento de Etanol, lo que podría llevar a la pérdida de empleos.
Protestas frente al Ministerio de Minas. Reclaman por sobreabastecimiento de Etanol, lo que podría llevar a la pérdida de empleos. Foto: Foto suministrada por sindicatos

En la jornada de protesta, que según los voceros de los sindicatos, continuará hasta que se resuelva la situación, se concentran más de 200 líderes de los sindicatos del sector cañero y de palma africana.

El tema general que exigen los manifestantes es la garantía para la sobrevivencia del sector etanol, en el entendido en el cual, habría desprotección a la producción nacional.

Entre los sindicatos que participan en la jornada están la CGT, la CTC y la CUT.

A esta hora más de 200 personas se toman la sede del Ministerio de Minas. Integrantes de la CGT, CTC y CUT exigen garantías al Gobierno para el sector del etanol y biodiesel de producción nacional..
Protestas de trabajadores que dependen del etanol, combustible más limpio que la gasolina. Foto: Redes sociales

