COMBUSTIBLES

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

Alberto Guzmán, Vicepresidente nacional de la CGT, explica la situación.

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 7:18 a. m.
Protesta frente al Ministerio de Minas
Muy de madrugada, tras largas travesías desde distintas regiones del país, trabajadores de sindicatos como la CGT, CTC y CUT llegaron a las instalaciones del Ministerio de Minas en Bogotá.

Ataviados con carpas, porque tienen pensado quedarse para ser escuchados, fueron agrupándose para exponer la situación que está enfrentando el sector cañero y palmero de Colombia, que proporcionan insumos para la producción del etanol, combustible más amable con el medio ambiente, por lo cual, ellos esperarían que un gobierno embarcado en la idea de la transición energética, les pusiera más atención.

Según explicó Alberto Guzmán, vicepresidente nacional de la CGT, están exigiendo Gobierno mayores garantías para el sector del etanol y biodiesel de producción nacional.

En la protesta participan más de 200 líderes de los sindicatos del sector cañero y palma africana, pues, según Guzmán, la crisis es tal que estarían a punto de parar, lo que se llevaría por delante cientos de empleos que se necesitan en estos momentos en los que el panorama económico no pinta tan bien como para que los hogares que dependen del ingreso de estos trabajadores, queden sin trabajo.

