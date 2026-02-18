Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

Muy de madrugada, tras largas travesías desde distintas regiones del país, trabajadores de sindicatos como la CGT, CTC y CUT llegaron a las instalaciones del Ministerio de Minas en Bogotá.

Ataviados con carpas, porque tienen pensado quedarse para ser escuchados, fueron agrupándose para exponer la situación que está enfrentando el sector cañero y palmero de Colombia, que proporcionan insumos para la producción del etanol, combustible más amable con el medio ambiente, por lo cual, ellos esperarían que un gobierno embarcado en la idea de la transición energética, les pusiera más atención.

Según explicó Alberto Guzmán, vicepresidente nacional de la CGT, están exigiendo Gobierno mayores garantías para el sector del etanol y biodiesel de producción nacional.

En la protesta participan más de 200 líderes de los sindicatos del sector cañero y palma africana, pues, según Guzmán, la crisis es tal que estarían a punto de parar, lo que se llevaría por delante cientos de empleos que se necesitan en estos momentos en los que el panorama económico no pinta tan bien como para que los hogares que dependen del ingreso de estos trabajadores, queden sin trabajo.

Sindicalistas frente al Min Minas Foto: Suministrada API

Los trabajadores que participan en la protesta vienen del Valle, del Cauca y de Risaralda. Trajeron sus carpas, pues el objetivo es quedarse hasta que sea instalada una mesa de negociación en la que puedan exponer las dificultades que afrontan y que podrían llevar al colapso al etanol y biodiesel.

El sobreabastecimiento de los biocombustibles es del 300 %, con más de 54 millones de litros de etanol sin salida comercial, que amenaza con paralizar la producción y destruir cerca de 450 mil empleos formales, explicaron a SEMANA.

Igualmente, hicieron un fuerte cuestionamiento al gobierno, por no modificar la fórmula del precio al productor y favorecer importaciones de etanol desde Estados Unidos, desplazando la producción nacional.

Según los sindicatos, ya han sido presentadas propuestas técnicas al Ministerio de Minas y Energías, no obstante, a cambio solo han recibido dilaciones, lo que a juicio de los voceros de las agremiaciones de trabajadores, solo se ha logrado el agravamiento de la situación. “Lo que está en juego es la estabilidad del sector productivo y los ingresos de las familias de trabajadores”, dijeron.

Así las cosas, pidieron al gobierno que proceda al diálogo y tome las decisiones inmediatas que protejan el empleo, la industria nacional y la seguridad energética del país.

A medida que transcurrían las horas, llegaron al lugar integrantes de equipos de diálogo en Bogotá.