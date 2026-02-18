Política

Sindicatos se tomaron la entrada de la sede del Ministerio de Minas en el CAN en Bogotá; dicen que no permitirán la entrada de funcionarios

Los sindicalistas le reclaman al Gobierno nacional por la falta de cumplimientos de varios acuerdos.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 6:39 a. m.
Hay manifestaciones en la entrada del Ministerio de Minas.
Hay manifestaciones en la entrada del Ministerio de Minas. Foto: Suministrada API

La entrada de la sede del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá, ubicada en el Centro Administrativo Nacional (CAN), está bloqueada por un grupo de manifestantes que le hacen diversos reclamos al Gobierno nacional.

Según le contó a SEMANA Carlos Alberto Tutal, presidente de Sintraindulce, perteneciente a la CGT, estarán allí instalados hasta que tengan una respuesta del Ministerio de Minas para los reclamos que tienen. Aseguró que no permitirían la entrada de funcionarios para la jornada.

“Estamos acá en el Ministerio de Minas porque, a pesar de que hemos tenido unas reuniones con el ministerio, no ha habido soluciones de fondo en cuenta al tema de la producción del etanol”, aseguró Tutal.

Según detalló, los ingenios azucareros producen etanol y el represamiento del mismo en los tanques es abundante y los está afectando. El sindicalista dijo que eso llevaría a que se paren los ingenios porque la producción de etanol no puede desligarse de la producción del azúcar, pues está directamente relacionada.

“Al pasar esto peligran los trabajos de los compañeros y de nosotros mismos porque el sector azucarero se ve abocado a hacer paros totales de las fábricas. Se dan vacaciones colectivas o despidos masivos en esas situaciones porque no hay una venta del etanol”, explicó Tutal.

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 17 de febrero: se registran manifestaciones y afectaciones en TransMilenio

El líder sindical afirmó que quienes estarían aprovechando esta situación son los importadores, sin embargo, ellos se están viendo afectados.

Los sindicalistas agremiados a la CGT se encuentran en la entrada del ministerio en Bogotá desde las 4 de la mañana de este miércoles, 18 de febrero, donde ya han instalado carpas y otros elementos. Dicen que están “bloqueando” la entrada porque es la única forma que encuentran para que los funcionarios los escuchen.

Sindicalistas frente al Min Minas
Los sindicalistas se instalaron en la entrada de la sede del ministerio. Foto: Suministrada API

“El Gobierno nos ha dilatado mucho, en el sentido de que no ha habido una respuesta concreta ante la situación y por eso vamos a estar aquí hasta que el Ministerio de Minas nos dé una mesa de trabajo al grupo que estamos representados en el sector de la caña de azúcar”, agregó.

Tutal dijo que venían conversando con el director de Hidrocarburos de la entidad y hasta con el mismo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se habría comprometido, según ellos, a lograr una solución concertada entre los empresarios, sindicatos y el Gobierno.

Dicen que se necesitaría la expedición de tres decretos: uno de abastecimiento, que sería el principal y con ese ya encontrarían un primer paso para solucionar sus reclamos; otro que ajuste los precios y otro relacionado al porcentaje de etanol en la gasolina.

“Ha sido una farsa completa porque hasta el momento no hemos tenido resultados ni respuestas concretas”, señaló.

