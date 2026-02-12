Esta es la razón por la que los mercados prefieren que Roa siga a la cabeza de Ecopetrol con todo y sus problemas jurídicos

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol desde mayo de 2023 y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfrenta cuestionamientos jurídicos relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de dicha campaña, así como por la compra de un lujoso apartamento. Por este último tema, deberá presentarse ante un juez de control de garantías de Bogotá para escuchar una imputación que hará en su contra la Fiscalía General.

Este proceso ha llevado a diferentes sectores a pedir la renuncia de Roa como timonel de la mayor empresa del país, argumentando que le hace un fuerte daño reputacional. No obstante, expertos como Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual, consideran que ese pedido no sería bueno para la compañía.

“Yo no veo a la actual junta directiva, que acaban de elegir hace pocos días, pidiéndole a Roa que renuncie y creo, además, que a los mercados tal vez no les gustaría que se fuera. Más allá de todos sus escándalos y del hecho de que es una persona que no tenía la preparación ni la experiencia para ser el CEO de Ecopetrol, ha sido gradualmente pragmático. Y las decisiones más recientes de Petro cuando hace relevos en altos cargos muestran que cada vez nombra personas más radicales”, explicó el analista.

Agregó que, si se abre la vacante para CEO de Ecopetrol, el elegido solo duraría en el cargo unos pocos meses, lo que implica que no tendría tiempo para implementar una nueva estrategia. Tal vez solo alcanzaría a cambiar el equipo directivo. “El miedo es que nombren a alguien peor, así que los mercados aplican la máxima de mejor malo conocido que bueno por conocer”, precisó Guardiola.

Recientemente, la asamblea de accionistas de Ecopetrol aprobó la entrada de un integrante de los trabajadores a la junta directiva de la petrolera. Foto: Ecopetrol / Transmisión Youtube

Destacó que, aunque Roa no cuenta con el ‘pedigrí’ técnico ni profesional para ser el presidente de Ecopetrol, hoy tiene su producción en récords de nueve años, aunque más que por un mérito personal, por el hecho de haber dejado que los procesos que venían siguieran andando. “A pesar de la crítica diaria del presidente Petro al sector de petróleo y del gas, en Ecopetrol como que le hacen caso a medias; de hecho, desde el mismo sindicato, que ahora tiene una silla en la junta directiva, están en contra de ideas como la de vender la participación en el pozo Permian de Estados Unidos, pues saben que de hacerlo podrían en riesgo el empleo de sus afiliados”, comentó Guardiola.

El Permian, que es un campo que usa fracking en Texas, hoy responde por el 15 % de la producción de Ecopetrol y es uno de sus mejores activos, pues genera unos márgenes Ebitda del 80 %, mientras que en toda la empresa ese indicador es del 40 %. En otras palabras, el Permian es dos veces más rentable que Ecopetrol en su conjunto. El Ebitda generado por ese campo estadounidense, según las cuentas de Guardiola, es de unos 1.000 millones de dólares al año.

En caso de que, en efecto, se decidiera venderlo y tomando como referencia el valor de otros campos similares en Texas, la participación de Ecopetrol en el Permian valdría entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, lo que, mal contado, es entre 20 y 25 por ciento de la capitalización bursátil de la petrolera colombiana. “Es mucho dinero y el riesgo aquí es qué haría el Gobierno con esa plata, pues probablemente la volvería plata de bolsillo”, advierten expertos.

Guardiola, por su parte, dice que la venta del Permian no está en los planes de los directivos de Ecopetrol, quienes ni siquiera están explorando esa posibilidad. “Roa estaría volviendo a jugar su carta de ‘sí, señor presidente; sí, claro’, pero sigue actuando sin ejecutar esa orden”, insistió.

Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual. Foto: Suministrada a Semana

Con respecto a si la imputación de cargos de la Fiscalía contra Roa podría golpear el precio de la acción de Ecopetrol (que en lo que va corrido de 2026 ha ganado un 18 %), Guardiola responde que no y lo que sí sería grave es que lo reemplace alguien más radical.

En su concepto, los mercados evalúan la acción de Ecopetrol por dos temas: el precio del petróleo (que con el estallido de la guerra de Ucrania subió a 120 dólares por barril y hoy está en 68) y las expectativas frente a las elecciones presidenciales. “El mercado le da una probabilidad de 60 % a 65 % a un cambio de gobierno hacia uno más amigable con la industria petrolera, la cual en la actual administración ha dejado oportunidades sobre la mesa sin utilizar y se podría beneficiar si viene una administración con una política energética clara, que se preocupe porque Ecopetrol tenga un gobierno corporativo fuerte, con estrategia y que sea eficiente”, subraya el experto de BTG Pactual.