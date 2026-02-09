Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General anunció que le imputará cargos a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por la compra de su lujoso apartamento en el norte de Bogotá; y por la violación de topes en la campaña Petro Presidente de 2022.

La Fiscalía anunció la imputación de cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, por tráfico de influencias y violación de topes electorales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6dwQs8mtWT — Revista Semana (@RevistaSemana) February 9, 2026

Roa Barragán deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales.

En los próximos días se fijarán las fechas de las dos audiencias de imputación de cargos.

El polémico apartamento

El pasado 15 de febrero, Roa rindió indagatoria ante un fiscal anticorrupción sobre la compra que hizo, en 2022 del apartamento 901 del edificio ubicado en la calle 92, muy cerca del Museo El Chicó, por un valor de 1.800 millones de pesos.

En desarrollo...