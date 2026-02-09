Judicial

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por compra de lujoso apartamento y violación de topes en campaña Petro Presidente

Deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:35 a. m.
Ricardo Roa, Presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, Presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Este lunes 9 de febrero, la Fiscalía General anunció que le imputará cargos a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por la compra de su lujoso apartamento en el norte de Bogotá; y por la violación de topes en la campaña Petro Presidente de 2022.

Roa Barragán deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales.

En los próximos días se fijarán las fechas de las dos audiencias de imputación de cargos.

El polémico apartamento

El pasado 15 de febrero, Roa rindió indagatoria ante un fiscal anticorrupción sobre la compra que hizo, en 2022 del apartamento 901 del edificio ubicado en la calle 92, muy cerca del Museo El Chicó, por un valor de 1.800 millones de pesos.

Nación

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Cali

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Nación

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

Cali

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Nación

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Nación

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Empresas

Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

Confidenciales

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Política

Un desplante en la Casa de Nariño, Gustavo Petro, Edwin Palma y Ricardo Roa: Mónica de Greiff revela secretos de su paso por Ecopetrol

En desarrollo...

Más de Nación

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Crimen pasional por talio

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Periodista Jineth Bedoya

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Conclave Casa Nariño

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Noticias Destacadas