Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

En medio del intercambio de medidas entre Colombia y Ecuador, ante la tensa relación entre los dos países, la medida anunciada por el vecino país, de aplicar un duro cobro por el transporte de crudo, es una de las que puso a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a sacar cuentas y desempolvar alternativas que estaban engavetadas.

El directivo de la petrolera estatal confirmó que, a la luz del contrato de transporte que se tiene suscrito con Ecuador, Ecopetrol mueve entre 8.500 y 10.000 barriles de crudo para exportación a través de esa infraestructura que permite sacar la producción de una zona compleja: Caguán-Putumayo.

Roa aseguró que se llegó a la suscripción de ese contrato, ante la fuerte presión que se tuvo a finales de 2023, con la altísima actividad de robo de crudo a través de válvulas ilícitas en Colombia. Para esa época se hablaba de 1.600 válvulas para extraer ilegalmente el hidrocarburo, lo que llevaba a la pérdida de entre el 25 y 30 % de lo que se transportaba. De ahí surgió la decisión de transportar a través de dos oleoductos de Ecuador: Sote y el Osla.

martillo de juez Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Ahora, con la situación desatada, se tendrían afectaciones importantes, de acuerdo con lo calculado por Ecopetrol.

Las cuentas preliminares entregadas por Roa señalan que la tarifa de transporte de crudo, regulatoriamente, representa 5,7 dólares por barril y con Ecuador, se tenía una tarifa negociada de 2,7 dólares por barril. Entre tanto, la medida arancelaria anunciada en medio de la tensión bilateral implicaría que cobrarían casi 30 dólares por barril.

Claramente, por costos, se requiere buscar alternativas.

Las alternativas

Oleoducto Trasandino. Sobre las alternativas que están revisando, Roa habló de una posible reactivación del oleoducto Trasandino, lo que, sin embargo, no solo demandaría una inversión de 20 millones de dólares, sino que se tardaría algún tiempo (meses, dijo Roa). Ello se sumaría a la necesidad de intervenir una zona de alto conflicto. Transporte en camiones. Implicaría tomar la ruta por Babillas, Guaduas y Bosconia. De esa manera, se llevaría el crudo hasta el oleoducto central y desde allí hasta Coveñas para hacer la exportación. En este caso, la tarifa sería de entre 12 y 15 dólares por barril. Esto, por la alta demanda logística para el transporte por las vías, lo que requeriría contratar al menos unos 150 camiones. Vía diplomática. No solo por el efecto que tiene la medida anunciada por Ecuador con el transporte del crudo colombiano, sino por toda la relación bilateral, Roa no dejó de mencionar la vía diplomática, tarea que está adelantando el gobierno a través de la Cancillería y otros ministerios.

Norte de Santander, Catatumbo recorrido oleoducto 22 de marzo de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Otros requerimientos

De igual manera, el presidente de Ecopetrol manifestó que están trabajando conjuntamente con otras entidades estatales, para pedir la modulación del fallo de la Corte Constitucional, que en sentencia T-390 de 2025, le impone dos exigencias operación del oleoducto Trasandino hasta tanto no se cumplan una serie de exigencias que involucran otras entidades públicas. A Ecopetrol, además, le solicitó estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para pensar en un nuevo trazado, sin afectación de la comunidad indígena ubicada en Nariño, zona de influencia del oleoducto.

Igualmente, el presidente de Ecopetrol dijo que también estudian la posibilidad de activar un tribunal de justicia, según las normas de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, según el acuerdo de Cartagena, las cuales se sustentan en la alteración de una actividad, lo que ocasiona una afectación económica grave. Roa agrega otro argumento y es que están restringiendo el libre comercio de un energético que es estratégico para el país.