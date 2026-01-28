Colombia / Ecuador

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

En la baraja de posibilidades, cualquiera sería más barata que pagar 30 dólares por barril transportado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 8:40 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En medio del intercambio de medidas entre Colombia y Ecuador, ante la tensa relación entre los dos países, la medida anunciada por el vecino país, de aplicar un duro cobro por el transporte de crudo, es una de las que puso a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a sacar cuentas y desempolvar alternativas que estaban engavetadas.

El directivo de la petrolera estatal confirmó que, a la luz del contrato de transporte que se tiene suscrito con Ecuador, Ecopetrol mueve entre 8.500 y 10.000 barriles de crudo para exportación a través de esa infraestructura que permite sacar la producción de una zona compleja: Caguán-Putumayo.

Roa aseguró que se llegó a la suscripción de ese contrato, ante la fuerte presión que se tuvo a finales de 2023, con la altísima actividad de robo de crudo a través de válvulas ilícitas en Colombia. Para esa época se hablaba de 1.600 válvulas para extraer ilegalmente el hidrocarburo, lo que llevaba a la pérdida de entre el 25 y 30 % de lo que se transportaba. De ahí surgió la decisión de transportar a través de dos oleoductos de Ecuador: Sote y el Osla.

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
martillo de juez Foto: Publicaciones Semana GUILLERMO TORRES

Ahora, con la situación desatada, se tendrían afectaciones importantes, de acuerdo con lo calculado por Ecopetrol.

Confidenciales

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Confidenciales

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Confidenciales

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Confidenciales

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Confidenciales

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

Macroeconomía

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

Mundo

Esta es la nueva medida que tomó Ecuador en guerra arancelaria con Colombia

Política

Un desplante en la Casa de Nariño, Gustavo Petro, Edwin Palma y Ricardo Roa: Mónica de Greiff revela secretos de su paso por Ecopetrol

Las cuentas preliminares entregadas por Roa señalan que la tarifa de transporte de crudo, regulatoriamente, representa 5,7 dólares por barril y con Ecuador, se tenía una tarifa negociada de 2,7 dólares por barril. Entre tanto, la medida arancelaria anunciada en medio de la tensión bilateral implicaría que cobrarían casi 30 dólares por barril.

Claramente, por costos, se requiere buscar alternativas.

Las alternativas

  1. Oleoducto Trasandino. Sobre las alternativas que están revisando, Roa habló de una posible reactivación del oleoducto Trasandino, lo que, sin embargo, no solo demandaría una inversión de 20 millones de dólares, sino que se tardaría algún tiempo (meses, dijo Roa). Ello se sumaría a la necesidad de intervenir una zona de alto conflicto.
  2. Transporte en camiones. Implicaría tomar la ruta por Babillas, Guaduas y Bosconia. De esa manera, se llevaría el crudo hasta el oleoducto central y desde allí hasta Coveñas para hacer la exportación. En este caso, la tarifa sería de entre 12 y 15 dólares por barril. Esto, por la alta demanda logística para el transporte por las vías, lo que requeriría contratar al menos unos 150 camiones.
  3. Vía diplomática. No solo por el efecto que tiene la medida anunciada por Ecuador con el transporte del crudo colombiano, sino por toda la relación bilateral, Roa no dejó de mencionar la vía diplomática, tarea que está adelantando el gobierno a través de la Cancillería y otros ministerios.
Catatumbo
Norte de Santander, Catatumbo recorrido oleoducto 22 de marzo de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Otros requerimientos

De igual manera, el presidente de Ecopetrol manifestó que están trabajando conjuntamente con otras entidades estatales, para pedir la modulación del fallo de la Corte Constitucional, que en sentencia T-390 de 2025, le impone dos exigencias operación del oleoducto Trasandino hasta tanto no se cumplan una serie de exigencias que involucran otras entidades públicas. A Ecopetrol, además, le solicitó estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para pensar en un nuevo trazado, sin afectación de la comunidad indígena ubicada en Nariño, zona de influencia del oleoducto.

Igualmente, el presidente de Ecopetrol dijo que también estudian la posibilidad de activar un tribunal de justicia, según las normas de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, según el acuerdo de Cartagena, las cuales se sustentan en la alteración de una actividad, lo que ocasiona una afectación económica grave. Roa agrega otro argumento y es que están restringiendo el libre comercio de un energético que es estratégico para el país.

Más de Confidenciales

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Juan Sebastián Gómez Gonzáles Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo vicepresidente de la Cámara de Representantes Bogota julio 30 del 2025

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Vicky Dávila quedó encerrada en un ascensor en Corabastos

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Laura Sarabia y el rey Carlos III.

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Presidente Gustavo Petro.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

Noticias Destacadas