BILATERALIDAD

Se hizo realidad. En la resolución que suspende venta de energía a Ecuador se consideran riesgos para abastecer al país

Las sustentaciones presentadas para aplicar la medida tienen que ver con la reducción de la energía en firme para Colombia

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de enero de 2026, 9:25 p. m.
Energía eléctrica
Energía eléctrica Foto: Getty Images

En 7 páginas, con el número 40064, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia hizo realidad lo anunciado: la suspensión de la venta de energía al vecino país del Ecuador.

En el considerando hay varios argumentos que mencionan los riesgos que hay para la disponibilidad energética, inclusive para abastecer la demanda local, en medio de una amenaza de fenómeno del Niño que se presentaría quizás muy pronto.

“El reciente reporte realizado por el Centro Nacional de Despacho, en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Operación, de enero de 2026, destaca que se hizo la verificación anual de energía firme para el cargo por confiabilidad y en el componente hidráulico disminuyó 0,64 % (0,72 GWh/día) y la térmica disminuyó 3,8 % (4,5 GWh/día) aumentando la diferencia entre la demanda de energía del escenario medio proyectado por la UPME y la energía disponible en el Sistema”.

El municipio tiene el Embalse El Hato, que está ubicado entre este Carmen de Carupa y Ubaté.
Embalses Foto: Foto: Colombiaextraordinaria.com

Menores aportes hídricos

En materia de los aportes hídricos a los embalses del país, generación termoeléctrica y niveles de los embalses de uso intensivo para el abastecimiento de las exportaciones, el considerando dice que "se observa que a partir de la segunda semana de diciembre de 2025, se registró un promedio de aportes por debajo del promedio histórico", aunque en enero volvió a registrarse un aumento de aportes.

Macroeconomía

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

Macroeconomía

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Macroeconomía

Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

Macroeconomía

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

Macroeconomía

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Macroeconomía

Gobierno acelera programa de inclusión financiera, para otorgar créditos con facilidad. ¿En qué consiste y cómo aplicar?

Macroeconomía

Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Tecnología

Estudio científico aseguró que no vale la pena pagar televisores de gama alta con esta característica

Nación

“Estamos listos para sus tutelas de nada les va a servir o sino pues renuncien”, la polémica advertencia a los funcionarios de la Fiscalía

Nación

Las preguntas de los funcionarios de la Fiscalía a la fiscal Luz Adriana Camargo tras la polémica resolución de traslados

Otra observación realizada en el considerando indica que se duplicó la participación del parque termoeléctrico del país alcanzando más de 40 GWh-día de participación de manera constante. No hay que olvidar que siempre se ha dicho que la energía térmica es más cara, por lo tanto, se echa mano de ella cuando hay bajas en la producción de energía hidráulica, por fenómenos climáticos.

Además, las argumentaciones en la resolución que incluyó la medida de suspender exportaciones de energía a Ecuador también destaca “los niveles de los embalses de El Quimbo y Betania, que se encuentran en el 74,21 % 75,17 %, respectivamente, cifras que pudieran descender rápidamente dependiendo del manejo energético que se le de al recurso hídrico y a la programación de las exportaciones del sistema”.

En cuanto al nivel agregado de los embalses, en el contenido de la resolución se expresa que “presentó una tendencia descendente desde diciembre, al pasar de 85 % a 78 % de su volumen útil”. Ello refleja una disminución en la disponibilidad del recurso hídrico y genera implicaciones relevantes para la planeación, operación y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, sostiene el documento.

Colombia cuenta con diferentes fuentes de energía como las centrales térmicas y los parques solares y eólicos
Fuentes de energía como la proveniente de las centrales térmicas y los parques solares y eólicos hacen parte del sistema energético nacional. Foto: Foto 123rf

Más de Macroeconomía

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.

Se hizo realidad. En la resolución que suspende venta de energía a Ecuador se consideran riesgos para abastecer al país

Billetes euros.

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

natalia GUtiÉRREZ Presidenta de Acolgen

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

En Bucaramanga más de 10 mil personas son beneficiadas con este subsidio.

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

La calle 14 en el centro de Cali entre carrera 5ta y 10 invadida por completo por ventas ambulantes.

Gobierno acelera programa de inclusión financiera, para otorgar créditos con facilidad. ¿En qué consiste y cómo aplicar?

La oración para alejar la envidia del trabajo.

Empresas que no suban el salario mínimo podrán ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo: este es el QR para el proceso

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Cancillería ecuatoriana no podrá asistir a la reunión con Colombia, tras la guerra arancelaria: hicieron nueva propuesta de fecha

Economia

Economía colombiana en noviembre creció en más de 3 %, según el ISE del Dane

Noticias Destacadas