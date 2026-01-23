Se hizo realidad. En la resolución que suspende venta de energía a Ecuador se consideran riesgos para abastecer al país

En 7 páginas, con el número 40064, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia hizo realidad lo anunciado: la suspensión de la venta de energía al vecino país del Ecuador.

En el considerando hay varios argumentos que mencionan los riesgos que hay para la disponibilidad energética, inclusive para abastecer la demanda local, en medio de una amenaza de fenómeno del Niño que se presentaría quizás muy pronto.

“El reciente reporte realizado por el Centro Nacional de Despacho, en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Operación, de enero de 2026, destaca que se hizo la verificación anual de energía firme para el cargo por confiabilidad y en el componente hidráulico disminuyó 0,64 % (0,72 GWh/día) y la térmica disminuyó 3,8 % (4,5 GWh/día) aumentando la diferencia entre la demanda de energía del escenario medio proyectado por la UPME y la energía disponible en el Sistema”.

Embalses Foto: Foto: Colombiaextraordinaria.com

Menores aportes hídricos

En materia de los aportes hídricos a los embalses del país, generación termoeléctrica y niveles de los embalses de uso intensivo para el abastecimiento de las exportaciones, el considerando dice que "se observa que a partir de la segunda semana de diciembre de 2025, se registró un promedio de aportes por debajo del promedio histórico", aunque en enero volvió a registrarse un aumento de aportes.

Otra observación realizada en el considerando indica que se duplicó la participación del parque termoeléctrico del país alcanzando más de 40 GWh-día de participación de manera constante. No hay que olvidar que siempre se ha dicho que la energía térmica es más cara, por lo tanto, se echa mano de ella cuando hay bajas en la producción de energía hidráulica, por fenómenos climáticos.

Además, las argumentaciones en la resolución que incluyó la medida de suspender exportaciones de energía a Ecuador también destaca “los niveles de los embalses de El Quimbo y Betania, que se encuentran en el 74,21 % 75,17 %, respectivamente, cifras que pudieran descender rápidamente dependiendo del manejo energético que se le de al recurso hídrico y a la programación de las exportaciones del sistema”.

En cuanto al nivel agregado de los embalses, en el contenido de la resolución se expresa que “presentó una tendencia descendente desde diciembre, al pasar de 85 % a 78 % de su volumen útil”. Ello refleja una disminución en la disponibilidad del recurso hídrico y genera implicaciones relevantes para la planeación, operación y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, sostiene el documento.

Fuentes de energía como la proveniente de las centrales térmicas y los parques solares y eólicos hacen parte del sistema energético nacional. Foto: Foto 123rf