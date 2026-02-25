La Fiscalía tiene un “mapa de riesgo electoral” y advierte que está lista para atender las denuncias

La Fiscalía presentó un plan integral para la atención de denuncias de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo y 31 de mayo, la estrategia para enfrentar los fenómenos criminales en el marco de las jornadas electorales. Lo habían hecho la Procuraduría, la Policía y la Misión de Observación Electoral; ahora el turno es del ente acusador.

Este miércoles, la Fiscalía expidió un comunicado en el que advierte una resolución para atender las denuncias y poner en marcha los planes de investigación con ocasión de las elecciones. Se trata de la Resolución 0047 de febrero de 2026, en la que presentan un “mapa de riesgo electoral” para estos comicios.

“La Fiscalía General de la Nación está preparada para las próximas jornadas electorales. A través de la Resolución 0047 de febrero de 2026, fue definida la estrategia transitoria de investigación y judicialización de los delitos que se presenten con ocasión de los comicios legislativos y presidenciales”, señaló la directora especializada contra la corrupción, Madeleyne Pérez.

Explicaron desde la Fiscalía que el plan definido contempla acciones para conocer y abordar con todas las capacidades institucionales los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas. De ese análisis surge el mapa de riesgo electoral que, de acuerdo con la directora, ayudará a identificar los fenómenos delictivos en las regiones y la respuesta estatal, con enfoque de priorización.

“Paralelamente, se avanzará en análisis integrales sobre las denuncias recibidas y las investigaciones que se siguen por cualquiera de los 16 delitos electorales, así como las alertas conocidas por presencia o posible injerencia de los grupos armados ilegales, con el propósito de optimizar y orientar de mejor manera los esfuerzos”, dijo la funcionaria.

Como parte de la estrategia, la Fiscalía creará el Observatorio de Financiación Electoral, la fórmula de investigación para verificar asuntos relacionados con la violación de topes, gastos de campaña y fuentes de financiación. “Las valoraciones servirán para construir una herramienta de seguimiento y emitir informes focalizados en territorio que sirvan para abrir las respectivas noticias criminales”, manifestó la directora contra la corrupción.

Advierte la Fiscalía que las denuncias o información que adviertan hechos de corrupción electoral tendrán una ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con disponibilidad exclusiva en el Nivel Central y en las 35 seccionales de todo el país.

“Al servicio de la ciudadanía, en la página web de la Fiscalía (www.fiscalia.gov.co), se habilitó un micrositio con aspectos de interés como los canales de denuncia, los delitos de recurrencia, el mapa de riesgo electoral y todo lo que se debe saber sobre los certámenes democráticos que se aproximan”, señaló la Fiscalía.