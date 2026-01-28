Sigue escalando la tensión comercial entre Colombia y Ecuador: Gobierno Petro anuncia arancel del 30% al arroz proveniente del vecino país

Las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador siguen en aumento. Ahora el capítulo tocó uno de los productos clave en el desarrollo comercial: el arroz.

El Gobierno de Gustavo Petro anunció aranceles a la importación del grano y sus subproductos que vienen del vecino país y limitaciones a si ingreso por vía terrestre.

El turno en la escalada arancelaria entre Colombia y Ecuador fue para el arroz proveniente del vecino país. Foto: Adobe Stock

“En reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno de Ecuador, y por solicitud expresa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se incluyó el arroz y todos sus subproductos dentro de las partidas sujetas a un arancel del treinta por ciento (30 %) a las importaciones provenientes de Ecuador, así como la restricción total del ingreso de arroz por vía terrestre. Estas medidas hacen parte del Decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que actualmente se encuentra en periodo de comentarios de la ciudadanía, previo a su expedición”, dice el pronunciamiento del Ministerio de Agricultura colombiano.

Como advierte un informe de Anif, Colombia y Ecuador escalaron tensiones comerciales tras la imposición de aranceles del 30% por ambas partes, a lo que se sumó la suspensión por parte de Colombia de la venta de energía eléctrica, lo que llamó el centro de pensamiento, “eje central de la disputa”.

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

La relación bilateral es históricamente integrada, con flujos estables y encadenamientos productivos en manufacturas, químicos y energía. Entre enero y noviembre de 2025, Colombia registró un superávit comercial de US$920,7 millones frente a Ecuador. El componente energético es el más sensible del conflicto, dado que Colombia abastece cerca del 8% de la demanda eléctrica ecuatoriana. En respuesta, este país respondió aumentando 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por su oleoducto.

Se estima que las importaciones de arroz de Colombia provenientes de Ecuador sumen aproximadamente 55.000 toneladas en 2025.

Se espera que el diálogo presidencial abre espacio para una solución diplomática al conflicto, anticipa Anif.

La exportación de energía desde Colombia hacia Ecuador es uno de los rubros más importantes en la relación binacional. Ha llegado a representar en momentos de crisis cerca del 12% de la demanda. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Otras decisiones en el caso del arroz

Así mismo, este ministerio tomó otras decisiones. Afirmó, de una parte, que mantiene el régimen de libertad regulada de precios vigente desde el semestre pasado, y lo ajusta de acuerdo con las condiciones productivas de la cosecha del primer semestre, incorporando nuevas disposiciones en defensa del productor. “Se ajusta el precio base del arroz paddy verde, se establece un precio base para el arroz paddy seco, se establece un precio base y uno máximo para la prestación de los servicios de secado, trilla y almacenamiento y se establece un precio mínimo que debe reconocerse al productor por los porcentajes de grano partido descontado”.

De otro lado, publicó para comentarios un proyecto de resolución orientado a establecer un apoyo directo para pequeños y medianos productores de arroz paddy verde, cuya eventual definición e implementación estarán sujetas estrictamente a la disponibilidad presupuestal.

“La puesta en marcha de este instrumento dependerá, en todo caso, de que la industria molinera y los gremios representativos de los productores alcancen acuerdos verificables que permitan la absorción de la cosecha nacional en condiciones justas, sostenibles y compatibles con el interés general”, dijo el ministerio.

Y agregó: “Las medidas anunciadas se ponen en consideración de los actores de la cadena con la expresa disposición del Gobierno Nacional de ajustarlas o mejorarlas, en función del avance oportuno de acuerdos entre las partes. Para tal efecto, se realizará un Consejo Nacional del Arroz en el transcurso de la presente semana, con el objetivo de conocer las propuestas y consideraciones conjuntas que industria y productores presenten al Gobierno Nacional”.