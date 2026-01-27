Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

La tensión comercial y energética entre Ecuador y Colombia escaló esta semana tras el aumento del 30 % a los aranceles que propuso Daniel Noboa, y que respondió de forma recíproca Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en entrevista con el medio Radio Sucesos, anunció que, mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), se modificó la tarifa de transporte para el crudo colombiano que utiliza la infraestructura petrolera ecuatoriana.

El aumento será del 900 %, así lo confirmó en la entrevista con el medio ecuatoriano: “En vez de tres dólares son 30″ por barril.

Esta es la nueva medida que tomó Ecuador en guerra arancelaria con Colombia

Horas después de este anuncio, se hizo una rueda de prensa en la cancillería colombiana donde la ministra de Comercio, Diana Morales, anunció junto a otros miembros del Gobierno nacional nuevas medidas que se tomarían contra Ecuador en medio de la guerra arancelaria que se libra con ese país.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Morales dijo que el Gobierno está pensando en imponer aranceles del 30 % a más productos de los 30 que anunció en los últimos días como medida adicional a las tomadas.

“Nos vemos como Estado en la obligación de generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador. Así las cosas, hemos llevado a cabo un proceso de análisis con el equipo técnico del comité triple A y es la imposición de manera recíproca del 30 % a 23 productos ecuatorianos y sus subproductos”, aseguró Morales.

La ministra de Comercio recalcó que esta medida está disponible para comentarios y, una vez pase esta etapa, se expedirá el decreto.

Morales anunció que el Gobierno contempla otro decreto con más productos provenientes de Ecuador con ese mismo porcentaje.

Ambos gobiernos mantienen las puertas abiertas al diálogo; ya hay un encuentro pendiente para poner una tregua en las tensiones crecientes por las últimas medidas que ambos han tomado; sin embargo, aún no hay fecha para dicha reunión.