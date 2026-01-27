Política

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

El anuncio lo hizo la ministra de Comercio, Diana Morales, quien explicó otras medidas que se tomarán por las diferencias con el vecino país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:46 p. m.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: SEMANA / Getty Images

La tensión comercial y energética entre Ecuador y Colombia escaló esta semana tras el aumento del 30 % a los aranceles que propuso Daniel Noboa, y que respondió de forma recíproca Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en entrevista con el medio Radio Sucesos, anunció que, mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), se modificó la tarifa de transporte para el crudo colombiano que utiliza la infraestructura petrolera ecuatoriana.

El aumento será del 900 %, así lo confirmó en la entrevista con el medio ecuatoriano: “En vez de tres dólares son 30″ por barril.

Esta es la nueva medida que tomó Ecuador en guerra arancelaria con Colombia

Horas después de este anuncio, se hizo una rueda de prensa en la cancillería colombiana donde la ministra de Comercio, Diana Morales, anunció junto a otros miembros del Gobierno nacional nuevas medidas que se tomarían contra Ecuador en medio de la guerra arancelaria que se libra con ese país.

Política

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Política

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

Política

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Política

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Política

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Política

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Política

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Macroeconomía

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

Mundo

Daniel Noboa defiende postura sobre narcotráfico en Colombia y publica duro mensaje en redes sociales: “Con Ecuador se equivocaron”

Mundo

Esta es la nueva medida que tomó Ecuador en guerra arancelaria con Colombia

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.
Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Morales dijo que el Gobierno está pensando en imponer aranceles del 30 % a más productos de los 30 que anunció en los últimos días como medida adicional a las tomadas.

“Nos vemos como Estado en la obligación de generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador. Así las cosas, hemos llevado a cabo un proceso de análisis con el equipo técnico del comité triple A y es la imposición de manera recíproca del 30 % a 23 productos ecuatorianos y sus subproductos”, aseguró Morales.

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

La ministra de Comercio recalcó que esta medida está disponible para comentarios y, una vez pase esta etapa, se expedirá el decreto.

Morales anunció que el Gobierno contempla otro decreto con más productos provenientes de Ecuador con ese mismo porcentaje.

Ambos gobiernos mantienen las puertas abiertas al diálogo; ya hay un encuentro pendiente para poner una tregua en las tensiones crecientes por las últimas medidas que ambos han tomado; sin embargo, aún no hay fecha para dicha reunión.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro y enfermera del San Juan de Dios

“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

Ministros Armando Benedetti y Germán Ávila

“Congreso aprobó el presupuesto con la conciencia de que solo se podía ejecutar si había una ley de financiamiento”: MinHacienda

Jorge Iván González y Gustavo Petro.

“La emergencia económica de Petro no se justifica”: SEMANA revela el demoledor informe que el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, envió a la Corte

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Gobierno Petro estudia poner aranceles del 30 % para más productos provenientes de Ecuador

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba

Iván Cepeda: en cascada llegarán al CNE las demandas de su inscripción al Frente por la Vida; varios demandantes ya anunciaron acciones legales

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA anticipa la postura que tomaría el Consejo Nacional Electoral frente a la posible inhabilidad de Iván Cepeda

Noticias Destacadas