La tensión comercial y energética entre Ecuador y Colombia escaló esta semana tras el aumento del 30 % a los aranceles que propuso Daniel Noboa, y que respondió de forma recíproca Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en entrevista con el medio Radio Sucesos, anunció que, mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), se modificó la tarifa de transporte para el crudo colombiano que utiliza la infraestructura petrolera ecuatoriana.

El aumento será del 900 %, así lo confirmó en la entrevista con el medio ecuatoriano: “En vez de tres dólares son 30″ por barril.

Ecuador sube 900% al transporte de petróleo de Colombia Foto: El País

Según explicó Manzano, el ajuste refleja una actualización de los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pero sobre todo, es una respuesta en “reciprocidad” ante las medidas adoptadas por Colombia en el marco de las tensiones comerciales.

El SOTE es la principal infraestructura pública de transporte de petróleo en Ecuador, y por él, Ecopetrol mueve alrededor de 12.000 barriles diarios de crudo colombiano hasta el puerto de Esmeraldas para exportación.

Ecuador busca ayuda de Estados Unidos para fortalecer la frontera con Colombia

“Hay que hacerles entender que yo también estoy dando un servicio, que es importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas”, afirmó Manzano.

Según la ministra, esta medida es una “técnica, legal, responsable. Y con un mensaje importante para Colombia”, argumentó también que para los “usuarios extranjeros el servicio estará sujeto a la disponibilidad y oportunidad”.

Gustavo Petro y Daniel Noboa en tensiones Foto: SEMANA / Getty Images

Este incremento tarifario se da en pleno contexto de una guerra comercial abierta entre ambos países. El 21 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando que el gobierno Petro no estaba cooperando lo suficiente para enfrentar problemas como el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida.

Esa decisión provocó una respuesta inmediata de Colombia, en las que levantó barreras arancelarias del 30% sobre productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país, la cual representaba un aporte energético importante para la sostenibilidad del mismo.

Guerra comercial con Ecuador: más contrabando, menos industria y riesgo de despidos. Hablan los empresarios

Ambos gobiernos mantienen las puertas abiertas al diálogo, ya hay un encuentro pendiente para poner una tregua en las tensiones crecientes por las últimas medidas que ambos han tomado, sin embargo, aún no hay fecha para dicha reunión.

El domingo, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire se reunió con altos mandos del Gobierno ecuatoriano, en una jornada centrada en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de crimen organizado que operan en la frontera norte con Colombia.