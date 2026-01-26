Mundo

Esta es la nueva medida que tomó Ecuador en guerra arancelaria con Colombia

El golpe irá directo contra Ecopetrol y será un golpe muy grande al transporte de crudo en la región.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

26 de enero de 2026, 11:37 p. m.
Alza 900% precio del transporte de petróleo colombiano en Ecuador
Foto: Semana

La tensión comercial y energética entre Ecuador y Colombia escaló esta semana tras el aumento del 30 % a los aranceles que propuso Daniel Noboa, y que respondió de forma recíproca Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en entrevista con el medio Radio Sucesos, anunció que, mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), se modificó la tarifa de transporte para el crudo colombiano que utiliza la infraestructura petrolera ecuatoriana.

El aumento será del 900 %, así lo confirmó en la entrevista con el medio ecuatoriano: “En vez de tres dólares son 30″ por barril.

Foto: Manuelita
Foto: El País

Según explicó Manzano, el ajuste refleja una actualización de los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pero sobre todo, es una respuesta en “reciprocidad” ante las medidas adoptadas por Colombia en el marco de las tensiones comerciales.

El SOTE es la principal infraestructura pública de transporte de petróleo en Ecuador, y por él, Ecopetrol mueve alrededor de 12.000 barriles diarios de crudo colombiano hasta el puerto de Esmeraldas para exportación.

“Hay que hacerles entender que yo también estoy dando un servicio, que es importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas”, afirmó Manzano.

Según la ministra, esta medida es una “técnica, legal, responsable. Y con un mensaje importante para Colombia”, argumentó también que para los usuarios extranjeros el servicio estará sujeto a la disponibilidad y oportunidad”.

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador
Foto: SEMANA / Getty Images

Este incremento tarifario se da en pleno contexto de una guerra comercial abierta entre ambos países. El 21 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando que el gobierno Petro no estaba cooperando lo suficiente para enfrentar problemas como el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida.

Esa decisión provocó una respuesta inmediata de Colombia, en las que levantó barreras arancelarias del 30% sobre productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país, la cual representaba un aporte energético importante para la sostenibilidad del mismo.

Ambos gobiernos mantienen las puertas abiertas al diálogo, ya hay un encuentro pendiente para poner una tregua en las tensiones crecientes por las últimas medidas que ambos han tomado, sin embargo, aún no hay fecha para dicha reunión.

El domingo, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire se reunió con altos mandos del Gobierno ecuatoriano, en una jornada centrada en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de crimen organizado que operan en la frontera norte con Colombia.

