Gobierno de Colombia definió los productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador

La disputa arancelaria que se desarrolla entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Gobierno de Ecuador suma un nuevo capítulo tras conocerse la lista de productos que estarán cobijados por las medidas anunciadas frente al vecino país.

Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de Colombia y el del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informaron que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios (Triple A) aprobó el listado de productos cobijados por las medidas arancelarias transitorias adoptadas para restablecer el equilibrio de las condiciones de intercambio con Ecuador.

Hay que destacar que la decisión contempla la aplicación de un arancel ad valorem del 30 % para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, correspondientes a productos originarios de Ecuador.

Grupo de productos cobijados por las medidas arancelarias frente a Ecuador. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que “La medida se adopta, en términos del comercio internacional, como un instrumento en defensa de la seguridad nacional. Lo anterior, por cuanto el arancel impuesto por Ecuador, desconociendo sus compromisos comerciales en el marco de la Comunidad Andina, además de generar un ambiente de tensión, impacta el sistema económico del país.

Junto a esto, el Gobierno Nacional destaca que las medidas impuestas se dan en continuidad a la respuesta institucional del Estado colombiano frente al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

Otras disposiciones

Por medio del comunicado de prensa el Gobierno Nacional destacó que actualmente se evalúa incluir disposiciones adicionales como la restricción al ingreso terrestre de productos agropecuarios frescos, en particular arroz, y la restricción a la importación de materiales o insumos que puedan ser utilizados para la fabricación de fentanilo, medidas que estarán sujetas a la definición de los textos y su sustento técnico y legal por parte de la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura, en coherencia con la normativa vigente y los compromisos internacionales del país.

El Gobierno de Colombia reiteró que “estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre ambos países, y que se mantendrá abierto el diálogo a través de los canales diplomáticos e institucionales, con el objetivo de restablecer un marco de reglas compartidas y condiciones justas y previsibles de intercambio”.