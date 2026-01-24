MUNDO

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática.

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 5:10 p. m.
Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia de la República

El gobierno de Ecuador aceptó la propuesta de Colombia de reunirse para tratar la guerra comercial que los enfrenta, pero no en la fecha planteada por el gobierno colombiano, según indicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común. Tras el impasse iniciado por Quito, Bogotá le suspendió la venta de electricidad, de la que Ecuador es deficitario.

En un intento por desescalar las tensiones, Colombia propuso reunirse en la frontera este domingo.

“Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas, para la siguiente semana, para poder mantener diálogos por temas de agenda", dijo Sommerfeld en declaraciones divulgadas el viernes por su cartera.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, dijo.

“Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, aseguró el mandatario colombiano.

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador
Gustavo Petro y Daniel Noboa Foto: SEMANA / Getty Images

Según el jefe de Estado colombiano, el redireccionamiento de las rutas del narcotráfico, que anteriormente partían de puertos colombianos en el Pacífico con destino a Ecuador, ha tenido como efecto colateral la incursión y el traslado hacia el norte del continente americano de cargamentos ilícitos considerablemente más peligrosos que la cocaína.

“He luchado por una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia. Me reuní con la delegada del gobierno ecuatoriano en la inauguración del centro de coordinación de inteligencias que se inauguró en Manaos y aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa”, dijo Petro.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, quien acompañó al presidente Daniel Noboa en su visita a Bruselas tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos, señaló que en el encuentro con autoridades colombianas se va a “insistir” en “este tema tan importante” de enfrentar de manera conjunta al narcotráfico en el área limítrofe.

“Lo que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos (colombianos) para poder cubrir este costo, que el día de hoy no es compartido” con la vecina nación, añadió.

Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

Noboa acusa a su par colombiano de no hacer suficiente contra los carteles que hoy tienen a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.

