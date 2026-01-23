Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Se agudiza la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 8:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro vive una nueva tensión diplomática con el mandatario de Ecuador Daniel Noboa.
Esta semana, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta personal de X un mensaje que no pasó desapercibido para el Gobierno de Ecuador y, especialmente, para el mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

En su publicación, el mandatario colombiano salió en defensa del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien fue condenado a 13 años de prisión por hechos relacionados con la corrupción.

En el mensaje, el jefe de Estado colombiano pidió la libertad de Glas y advirtió que estaría atravesando un deterioro en su salud por una “tortura sicológica”.

Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas
“Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, dijo esta semana en esa plataforma digital el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a través de su cuenta personal de X, reveló otros detalles de las sanciones comerciales a los productos colombianos.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, anotó el mandatario del vecino país.

Además, manifestó: “Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1.º de febrero”.

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, reafirmó Noboa.

Finalmente, y frente al caso jurídico de Glas, se conoció que la condena de 13 años de prisión fue motivada porque fue hallado responsable por el delito de peculado cuando lideró un comité para realizar obras de reconstrucción tras un devastador terremoto que en 2016 afectó a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas del Ecuador.

