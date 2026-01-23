POLÍTICA

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

El jefe de Estado de Colombia no guardó silencio en su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
23 de enero de 2026, 6:11 p. m.
El presidente Gustavo Petro prepara las valijas para visitar a Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro prepara las valijas para visitar a Donald Trump. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Este viernes, 23 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló telefónicamente con la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

Desde el Gobierno de Donald Trump se indicó que en la llamada, ambos funcionarios se refirieron a temas relacionados con lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos.

Marco Rubio llamó a la canciller colombiana Rosa Villavicencio: estos fueron los temas tratados

Así mismo, informaron que Villavicencio y Rubio hablaron sobre el encuentro que sostendrán en Estados Unidos los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero.

“Ambos funcionarios hablaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, donde el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia”, se agregó desde el Gobierno estadounidense.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.
Hay expectativa en Colombia y Estados Unidos por la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

Tras dicha conversación entre la ministra colombiana y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se pronunció horas después a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el mandatario colombiano, “las conversaciones marchan bien”.

Desde la Cancillería de Colombia también se pronunciaron sobre la llamada entre ambos funcionarios e indicaron que Estados Unidos le dará al presidente Petro las garantías que hacen parte de una visita de un jefe de Estado.

“En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump el 3 de febrero de 2026. En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, informó puntualmente la Cancillería de Colombia.

Gustavo Petro calienta la reunión con Donald Trump y destapa un polémico tema que llamará la atención de la Casa Blanca

Por último, la Cancillería también reveló que Villavicencio y Rubio abordaron los temas que tocarán los presidentes Petro y Trump, en su encuentro.

“De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como muy positiva“, se concluyó.

