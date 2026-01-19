Crece la expectativa en varios sectores políticos del país por la primera reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro, de acuerdo con el mandatario colombiano, se realizará el próximo 3 de febrero en Washington, en la Casa Blanca, en medio de fuertes tensiones entre ambos mandatarios que han generado una profunda crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Gustavo Petro confirma que la reunión con Donald Trump será el próximo 3 de febrero; un tema clave será el narcotráfico

No obstante, Gustavo Petro empezó a calentar la reunión con Trump, al revelar un tema que quiere poner sobre la mesa, el cual desatará una aguda polémica en Colombia.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente destapó su deseo de hablar con Trump sobre la articulación energética con Venezuela, tema que, según reconoció el propio Petro, ha recibido críticas: “Ecopetrol debe acelerar el proceso de adecuación para la importación de gas y hablaré con el presidente Donald Trump y el gobierno venezolano sobre la articulación energética y eléctrica de Colombia y Venezuela, y de Colombia y Panamá”.

Screenshot del trino de Petro. Foto: Mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de X el 18 de enero de 2026.

“Esta articulación la ha visto con enemistad la prensa nacional porque rompe el monopolio privado, que es parte de los dueños de la prensa, y que busca reducir las tarifas eléctricas para el país y hacer del Caribe colombiano ya no un importador de gas, sino un exportador de gas grancolombiano, en beneficio del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela”, recalcó el jefe de Estado.

Además, expresó en el mensaje que publicó en su cuenta: X: “La industrialización de Colombia no se frena por la valorización del peso; el café, por ejemplo, debe industrializarse y afincarse más en el café excelso, transformado industrialmente en las regiones cafeteras, para crecer aún con revaluación del peso colombiano”.

Entretanto, el pasado 14 de enero, el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño habló de otros temas que pretende abordar en el encuentro con Trump: tienen que ver con la lucha contra las drogas.

“En esa mesa donde estará el gobierno de Trump y nosotros se van a analizar datos rápidamente —no creo que sea muy larga la reunión— si es cierto lo que dicen en ciertas esferas de Estados Unidos, provenientes muchas de información colombiana”, afirmó Petro en esa ocasión.

“La cocaína se está mezclando con fentanilo en Estados Unidos; parece que esa mezcla es peor, potencia el efecto del fentanilo de forma más negativa de lo que es. Las cifras que tenemos últimas de Estados Unidos son más o menos 72.000 muertes por año”, reiteró Petro.

Por último, el encuentro entre Petro y Trump se confirmó luego de que ambos mandatarios sostuvieran, hace varios días, una llamada telefónica.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, aseguró el presidente de Estados Unidos sobre la comunicación con Petro.