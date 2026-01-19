Nación

Corte Suprema fija fecha para juzgar a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

La Sala de Primera Instancia continuará con el proceso contra uno de los altos funcionarios del Gobierno Petro.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 2:52 p. m.
Carlos Ramón González está escondido de la justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD.
Carlos Ramón González está escondido de la justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD. Foto: PRESIDENCIA

SEMANA conoció que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tiene lista la fecha para el inicio del juicio contra Carlos Ramón González, el exdirector del DNI y del Dapre durante el Gobierno Petro, que terminó salpicado con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Este jueves 29 de enero, reinicia el proceso en etapa de juicio contra uno de los alfiles del presidente de Colombia, que terminó imputado por cohecho, peculado por apropiación, lavado de activos y hasta una circular roja de la Interpol, después de que se fugara a Nicaragua.

La decisión se conoce semanas después de que el mismo alto tribunal dejara en firme la orden de captura en contra de González y rechazara la tutela con la que buscaba suspender la medida de aseguramiento que lo envió a la cárcel.

Ivan Cancino abogado de Diego Cadena
Iván Cancino es el abogado de Carlos Ramón González. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sin embargo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se fue para Nicaragua, pidió asilo y no regresó a Colombia en medio de todos los pendientes que le aparecieron en la justicia, tras ser señalado como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Nación

Condenan al gestor de paz y exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por más de 100 hechos criminales

Bogotá

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Justicia

Drummond gana pulso judicial en Estados Unidos: Corte federal asegura que acusaciones por paramilitarismo son “falsas”

Nación

Así fue como el general Federico Mejía dejó libre a un traficante de droga usando un helicóptero del Ejército

Cali

Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Barranquilla

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Bogotá

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Nación

Corte Suprema negó libertad a policía que Juan Fernando Petro visitó en La Picota

Nación

Fiscalía presentó casación ante la Corte Suprema para tumbar fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Nación

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

El exdirector de esa entidad, Olmedo López, lo describió como el “cerebro” detrás de la estructura criminal que habría utilizado la contratación de la UNGRD para comprar la conciencia de congresistas, a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno Petro.

El principio de oportunidad firmado por Olmedo López con la Fiscalía lo compromete a contar todo sobre la corrupción. Son cerca de 45 salpicados, entre contratistas, funcionarios de la entidad, congresistas, enlaces en el Congreso, ministros y altos funcionarios del Gobierno Petro.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: guillermo torres-semana

El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento y ordenó su captura, al avalar los argumentos de la Fiscalía sobre González, que lo consideró como un peligro para la sociedad por el daño que habría causado para la administración pública.

Sin embargo, el exdirector del Dapre salió con rumbo hacia Nicaragua, donde sigue prófugo de la justicia y hasta participando en reuniones sociales, como la fiesta de fin de año que habría organizado la embajada de Colombia en ese país.

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

El abogado Iván Cancino, defensa de González, ha manifestado en su cuenta de X que su cliente permanece en Nicaragua mientras la justicia de Colombia lo espera, y argumentó que “para el gobierno de ese país es perseguido”.

La Sala de Primera Instancia empezará a juzgar al prófugo Carlos Ramón González, mientras que la Comisión de Disciplina Judicial investiga a dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, por las supuestas demoras que habrían permitido la fuga del “cerebro” del escándalo de corrupción que más ha sacudido al gobierno Petro.

Más de Nación

Carlos Ramón González está escondido de la Justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha.

Corte Suprema fija fecha para juzgar a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

Salvatore Mancuso Exjefe paramilitar

Condenan al gestor de paz y exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por más de 100 hechos criminales

Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

.

Drummond gana pulso judicial en Estados Unidos: Corte federal asegura que acusaciones por paramilitarismo son “falsas”

El general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca.

Así fue como el general Federico Mejía dejó libre a un traficante de droga usando un helicóptero del Ejército

De acuerdo con la Policía, la agresión a los policías fue denunciada ante la Fiscalía con el fin de capturar a los responsables de esta asonada.

Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Batalla campal entre soldados en Atlántico.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Intervención ilegal en la Reserva Thomas Van der Hammen.

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

jorge enrique ibáñez najarPresidente de la Corte Constitucional

Jorge Enrique Ibáñez Najar revela cuándo se conocerá la decisión sobre la emergencia económica de Petro: será pronto

Noticias Destacadas