Corte Suprema fija fecha para juzgar a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

SEMANA conoció que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tiene lista la fecha para el inicio del juicio contra Carlos Ramón González, el exdirector del DNI y del Dapre durante el Gobierno Petro, que terminó salpicado con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Este jueves 29 de enero, reinicia el proceso en etapa de juicio contra uno de los alfiles del presidente de Colombia, que terminó imputado por cohecho, peculado por apropiación, lavado de activos y hasta una circular roja de la Interpol, después de que se fugara a Nicaragua.

La decisión se conoce semanas después de que el mismo alto tribunal dejara en firme la orden de captura en contra de González y rechazara la tutela con la que buscaba suspender la medida de aseguramiento que lo envió a la cárcel.

Iván Cancino es el abogado de Carlos Ramón González. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sin embargo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se fue para Nicaragua, pidió asilo y no regresó a Colombia en medio de todos los pendientes que le aparecieron en la justicia, tras ser señalado como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El exdirector de esa entidad, Olmedo López, lo describió como el “cerebro” detrás de la estructura criminal que habría utilizado la contratación de la UNGRD para comprar la conciencia de congresistas, a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno Petro.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: guillermo torres-semana

El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento y ordenó su captura, al avalar los argumentos de la Fiscalía sobre González, que lo consideró como un peligro para la sociedad por el daño que habría causado para la administración pública.

Sin embargo, el exdirector del Dapre salió con rumbo hacia Nicaragua, donde sigue prófugo de la justicia y hasta participando en reuniones sociales, como la fiesta de fin de año que habría organizado la embajada de Colombia en ese país.

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

El abogado Iván Cancino, defensa de González, ha manifestado en su cuenta de X que su cliente permanece en Nicaragua mientras la justicia de Colombia lo espera, y argumentó que “para el gobierno de ese país es perseguido”.

La Sala de Primera Instancia empezará a juzgar al prófugo Carlos Ramón González, mientras que la Comisión de Disciplina Judicial investiga a dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, por las supuestas demoras que habrían permitido la fuga del “cerebro” del escándalo de corrupción que más ha sacudido al gobierno Petro.