Nación

A investigación disciplinaria dos fiscales delegados ante la Corte Suprema por caso Carlos Ramón González

La Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación contra María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 2:14 p. m.
Carlos Ramón González fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Carlos Ramón González fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Foto: Colprensa-Senado de la República).

Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, serán investigados por la Comisión de Disciplina Judicial por el caso de la fuga de Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE salpicado en el escándalo de la UNGRD.

En un documento firmado por el secretario judicial de esa alta corte, William Moreno, le notificó al presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, la apertura del proceso en contra de los dos funcionarios de la Rama Judicial.

María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema, contó que, más allá de las pruebas, no le dan el principio de oportunidad a Sandra Ortiz por “desconfianza”.
María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema. Foto: guillermo torres-semana

Bustos fue el encargado de radicar un recurso contra los dos fiscales el pasado 10 de noviembre de 2025, pero dos meses después la Comisión de Disciplina Judicial decidió abrir la investigación en contra de los fiscales Patiño y Sandoval.

La comunicación de una sola página expedida por la alta corte confirmó que se “ordenó abrir investigación disciplinaria contra los doctores María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9° y 11° delegados ante la Corte Suprema de Justicia".

Gabriel Sandoval Fiscal del caso UNGRD
Gabriel Sandoval, fiscal del caso UNGRD. Foto: FISCALÍA

El documento también deja claro que dicha investigación se da “presuntamente por incurrir en mora injustificada y deliberada”, frente al proceso que venían adelantando en contra de Carlos Ramón González, quien terminó imputado por el escándalo de la UNGRD y prófugo de la justicia en Nicaragua.

La Comisión explicó que su decisión contra los dos fiscales se dio por aparentemente “haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la UNGRD, aunque según consideró, existían elementos de juicio desde el 2024 que permitían adelantar el proceso penal”.

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia. Foto: Foto: video Red de Veedurías de Colombia.

Esa situación, según el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, habría desencadenado en la fuga del exdirector del Dapre y del DNI a Nicaragua, donde ha sido visto disfrutando de las fiestas de fin de año que habría organizado la embajada de Colombia en ese país.

La Comisión tratará de determinar con esta investigación si los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval habrían incurrido en algún tipo de falta disciplinaria que permitió a González evadir la justicia en Colombia y dejar en veremos su presunta responsabilidad en uno de los casos de corrupción que más ha sacudido al gobierno Petro.

