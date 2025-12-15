Escándalo: Carlos Ramón González es sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras sigue prófugo por el saqueo a la UNGRD

En plena época decembrina, marcada por las fiestas, el baile y los buñuelos, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, fue sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras la justicia en Colombia sigue a la espera de que comparezca para responder por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La emisora W Radio reveló un video en el que se observa al también exdirector de Inteligencia del gobierno de Gustavo Petro de parranda en un lugar cerrado, con música en vivo y varias personas bailando en la pista, así como junto a una mujer cuya identidad aún no se conoce.

Lo grave del asunto es que González anda de parranda despidiendo el 2025 en Nicaragua, mientras que la justicia en Colombia lo busca para que responda por el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, y por el que están siendo imputados el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

#ExclusivaW | Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promovido por la Cancillería mientras está prófugo de la justicia en Colombia.



Vea las imágenes:

En el video de 23 segundos, se observa a una banda tocando música en vivo, mientras varias parejas disfrutan bailando el show musical, pero cuando el foco de la cámara se empieza a acercar a los invitados, en el encuadre aparece la cara de Carlos Ramón González, una de las principales fichas de Petro cuando estaba en el gobierno.

Las imágenes desataron la indignación de varios sectores políticos que salieron a rechazar la situación, como la precandidata presidencial, Vicky Dávila, que aseguró a través de su cuenta de X: “Este Gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón tiene todos los secretos de Petro que, difícilmente, resistiría este Gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”.

La Fiscal de bolsillo de Petro dejó volar a Carlos Ramón González cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde.



Hoy Carlos Ramón está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos burlándose del país.



LUZ ADRIANA CAMARGO FISCAL DE BOLSILLO — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 15, 2025

Por su parte, el exconcejal de Bogotá y candidato al Congreso, Daniel Briceño, criticó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tras advertir que “dejó volar a Carlos Ramón González”, y hasta aseguró que “está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos”.