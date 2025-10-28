Nación
Carlos Ramón González sigue prófugo y buscado por la justicia tras el rechazo de tumbar su medida de aseguramiento
El exdirector del Dapre del Gobierno Petro, salpicado en el escándalo de la UNGRD, interpuso una tutela contra la medida que lo dejaría en la cárcel.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela que interpuso el exdirector del Departamento de la Presidencia de Petro y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, contra la medida de aseguramiento que dictó cárcel en su contra mientras avanza su juicio por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
En un fallo de 24 páginas, el alto tribunal decidió “negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, libertad y defensa de Carlos Ramón González Merchán”.
En desarrollo...