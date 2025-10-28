Carlos Ramón González sigue prófugo y buscado por la justicia tras el rechazo de tumbar su medida de aseguramiento

La Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela que interpuso el exdirector del Departamento de la Presidencia de Petro y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, contra la medida de aseguramiento que dictó cárcel en su contra mientras avanza su juicio por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.