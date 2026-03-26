Este jueves 26 de marzo se confirmó el egreso de once pacientes que resultaron heridos tras el siniestro del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Medicina Legal identificó los primeros cuerpos tras el accidente del avión Hércules en Putumayo: este es el listado

Los uniformados abandonaron las instalaciones médicas entre aplausos y una calle de honor conformada por personal asistencial y compañeros de armas. El reporte oficial se dio a conocer apenas tres días después del accidente y tras el traslado de los afectados al Hospital Militar Central en la ciudad de Bogotá.

Pese a este avance en la recuperación de un primer grupo, cerca de 46 heridos permanecen bajo observación médica y tratamiento especializado en distintos centros de salud para determinar su evolución y posterior alta. Los sobrevivientes fueron distribuidos en centros hospitalarios de Bogotá, Neiva y Florencia, donde reciben atención profesional para sus lesiones.

Avances en la investigación técnica

El pasado lunes 23 de marzo, un avión Hércules C-130H de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que transportaba a 127 personas, se precipitó a tierra poco después de iniciar su maniobra. Ante la magnitud del evento, la Comisión Investigadora de Accidentes de la FAC ya tiene en su poder la caja negra de la aeronave para analizar las grabaciones de voz y los datos de vuelo generados durante el trayecto.

Heridos tras el accidente del avión Hércules son egresados del Hospital Militar. Foto: Redes sociales

La hipótesis inicial de la comisión se fundamenta en posibles fallas operacionales, problemas de mantenimiento derivados de la antigüedad de la flota y el cálculo del peso de la aeronave al momento del despegue. El general Luis Carlos Córdoba, comandante de la institución, señaló que el equipo técnico centra su labor en tres frentes específicos:

Factores operacionales: se analizan las decisiones tomadas y las maniobras ejecutadas por la tripulación durante la fase crítica del despegue.

se analizan las decisiones tomadas y las maniobras ejecutadas por la tripulación durante la fase crítica del despegue. Mantenimiento: revisión exhaustiva de los registros técnicos del C-130H, modelo que fue donado por el Gobierno de los Estados Unidos.

revisión exhaustiva de los registros técnicos del C-130H, modelo que fue donado por el Gobierno de los Estados Unidos. Peso y balance: verificación técnica para determinar si la carga de los 127 ocupantes y sus equipos excedía los límites permitidos para las condiciones de la pista en Puerto Leguízamo.

Saldo de víctimas e identificación forense

El impacto dejó un saldo de 69 miembros de la Fuerza Pública fallecidos y 57 heridos. Debido a la gravedad del choque, varios de los cuerpos presentan condiciones que dificultan su identificación inmediata. Por este motivo, Medicina Legal dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos y genetistas, para agilizar el proceso de entrega a sus familiares.

Mientras las investigaciones avanzan para determinar las causas exactas del desplome, la Fuerza Pública mantiene el acompañamiento a las familias de las víctimas y monitorea el estado de salud de los uniformados que continúan bajo pronóstico reservado en las unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria militar.