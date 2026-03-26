Postúlese: abren convocatoria para otorgar 500 becas internacionales en Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali anunció la apertura de una convocatoria para entregar 500 becas internacionales parciales dirigidas a ciudadanos interesados en cursar estudios superiores en modalidad virtual con universidades de México, España y Reino Unido.

La iniciativa, desarrollada en alianza con Grupo Summa Internacional, hace parte del programa Becas al Mérito Caleño y busca ampliar las oportunidades de formación para quienes desean avanzar en su carrera profesional, pero enfrentan dificultades económicas para acceder a la educación superior.

Alcaldía de Cali ofrece 16 mil becas para tecnología Foto: Alcaldía de Cali

En total, los beneficiarios podrán elegir entre más de 120 programas académicos en diferentes áreas del conocimiento, que incluyen pregrados, maestrías y doctorados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 80 % del valor de la matrícula, dependiendo del nivel del programa y la demanda académica.

De acuerdo con Federico Ospina, presidente del Grupo Summa, el propósito de esta convocatoria es facilitar el acceso a formación académica de alto nivel para más ciudadanos, especialmente para quienes no cuentan con los recursos necesarios para estudiar en el exterior o deben combinar sus estudios con actividades laborales.

“El hecho de que todos los programas se desarrollen en modalidad virtual permite que las personas puedan continuar con sus responsabilidades personales o profesionales mientras adelantan su formación académica”, explicó el directivo.

Los programas serán ofrecidos por universidades con trayectoria en educación virtual y cooperación académica internacional, entre ellas la Universidad UNADE con presencia en España y México, CESUMA, la London School of Design and Marketing y la Universidad Norwich.

Uno de los aspectos que diferencia esta convocatoria es el mecanismo de asignación de las becas. A diferencia de otros programas, no se otorgarán mediante concurso, sino por orden de aplicación y formalización de matrícula. Esto significa que quienes completen primero el proceso de inscripción tendrán mayor posibilidad de acceder al beneficio.

Alcaldía de Cali ofrece 16 mil becas para tecnología Foto: Alcaldía de Cali

Según la información entregada por los organizadores, los descuentos varían de acuerdo con el nivel académico. En el caso de los posgrados de mayor demanda, las becas pueden alcanzar hasta el 80 %, mientras que los programas de pregrado virtual cuentan con apoyos cercanos al 60 %. Algunos doctorados especializados, como en áreas de proyectos o derecho, también ofrecen beneficios importantes dentro del programa.

Desde la administración distrital señalaron que esta iniciativa hace parte de los esfuerzos por fortalecer la cooperación internacional y ampliar el acceso a educación superior con enfoque global, permitiendo que más ciudadanos puedan obtener titulaciones internacionales sin necesidad de salir del país.

Las personas interesadas en postularse pueden revisar la oferta académica, conocer los requisitos y realizar su proceso de inscripción a través de los portales gruposumma.com.co y calibecas.com.