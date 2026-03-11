Convocatoria abre 100 becas para mujeres en áreas de tecnologías, negocios y educación

Una alianza entre alcaldías, entidades territoriales y el sector privado abrió una convocatoria nacional de 100 becas dirigidas a mujeres interesadas en cursar estudios virtuales de pregrado, maestría y doctorado en áreas relacionadas con tecnología, negocios y educación.

La iniciativa estará disponible entre el 9 y el 27 de marzo y busca fortalecer la formación de talento femenino en campos cada vez más demandados por el mercado laboral.

El programa es impulsado por EDUCA EDTECH Colombia en articulación con entidades como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soacha, entre otros actores institucionales.

La convocatoria, denominada 100 Becas para Transformar el Futuro: La Apuesta por Mujeres en Tecnología, Negocios y Educación, puede consultarse a través del portal www.alcaldiascol.com.

La iniciativa surge en un contexto en el que las empresas demandan cada vez más profesionales con habilidades en áreas como analítica de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de proyectos.

Según el Gender Report 2025 de la Unesco, solo el 35 % de los profesionales en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el mundo son mujeres, lo que evidencia una brecha en la participación femenina dentro de sectores tecnológicos y científicos.

Las becas estarán distribuidas en 20 cupos para programas de pregrado, 40 para maestría y 40 para doctorado. Entre los programas disponibles figuran carreras como marketing digital, internet de las cosas, seguridad informática, big data, inteligencia artificial, ciencia de datos, gestión de proyectos y emprendimiento digital.

Los estudios se desarrollarán en modalidad virtual a través de la Universidad Da Vinci, de México, y eCampus University, de Italia, con acceso a plataformas académicas en línea y acompañamiento educativo. La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de edad que cumplan con los requisitos académicos correspondientes para cada nivel de formación.