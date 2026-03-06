Programa abre becas gratuitas de coctelería para personas de estratos 1, 2 y 3

El programa Learning for Life, impulsado por la compañía Diageo, abrió una nueva convocatoria de becas gratuitas de formación en coctelería, servicio y ventas dirigida a personas de estratos 1, 2 y 3 en Colombia, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de empleo en sectores como gastronomía, hospitalidad y turismo.

La iniciativa forma parte de un programa global creado en 2008 que actualmente se desarrolla en más de 40 países. En Colombia se implementa desde 2010 y ha beneficiado a más de 23.000 personas, convirtiéndose en una de las iniciativas de capacitación laboral vinculadas a la industria de bebidas con mayor alcance social en el país.

Las becas cubren el 100 % del costo de la formación e incluyen contenidos relacionados con preparación de bebidas, atención al cliente, ventas, manejo de inventarios y habilidades blandas necesarias para el entorno laboral.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que busquen formarse o fortalecer su perfil profesional, incluso si no cuentan con experiencia previa en el sector.

La convocatoria también está abierta a personas con discapacidad y población migrante con estatus regular, siempre que cuenten con documento de identidad vigente y disponibilidad para asistir a las sesiones de formación.

La capacitación se realizará en alianza con la escuela de gastronomía Mariano Moreno. El programa tendrá modalidad virtual para participantes de todo el país, mientras que el componente semipresencial estará disponible en Bogotá, Cali y Medellín.

“Este es un programa que nace dentro del pilar de diversidad e inclusión. Buscamos que esta sea una oportunidad que refleje la realidad colombiana”, señaló Ana Arbeláez, gerente de Sociedad y Sostenibilidad de Diageo en Colombia, al referirse a los objetivos de la iniciativa.

Además de la formación técnica, el programa busca facilitar la inserción laboral de los participantes en bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos del sector, así como brindar herramientas para el desarrollo de emprendimientos relacionados con la industria gastronómica.