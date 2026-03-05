Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Bogotá busca posicionarse como un destino para el turismo médico a través de una nueva alianza entre Seguros SURA y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), que permitirá a viajeros internacionales aprovechar sus escalas en la ciudad para acceder a servicios de salud y experiencias turísticas.

La iniciativa se integra a la estrategia StopOver Bogotá, un programa que permite a pasajeros en tránsito internacional extender su estadía en la ciudad hasta por 48 horas sin costo adicional en el tiquete aéreo.

Con esta alianza, los viajeros podrán utilizar ese tiempo para realizar chequeos médicos, consultas preventivas o procedimientos de baja y mediana complejidad, mientras conocen la oferta cultural y turística de la capital.

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

A través de este modelo, Seguros SURA pone a disposición de los visitantes su red de atención en el país, que incluye cerca de 1.500 clínicas y hospitales, además de especialistas en distintas áreas médicas.

El objetivo es facilitar el acceso a servicios de salud durante escalas prolongadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los principales puntos de conexión aérea de América Latina.

Según Ana María Medina, directora de Desarrollo de Mercado Internacional de Seguros SURA Colombia, el programa busca ampliar las posibilidades que ofrece la ciudad a quienes solo la visitan en tránsito.

“La estrategia de StopOver es una oportunidad para que los viajeros descubran Bogotá de una manera más completa. Desde SURA buscamos acompañarlos con orientación experta y acceso a servicios de salud que les brinden tranquilidad durante su paso por la ciudad”, afirmó.

¿Busca trabajo en Bogotá? Más de 8.600 vacantes estarán disponibles hasta el 7 de marzo con postulación virtual

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Distrito para fortalecer el turismo de salud, un segmento que ha ganado relevancia en varios países por la combinación de infraestructura hospitalaria especializada, talento médico y costos competitivos frente a otros destinos internacionales.

Con este tipo de programas, Bogotá busca atraer a viajeros que realizan conexiones aéreas y convertir esas escalas en una oportunidad para dinamizar el turismo y los servicios asociados al bienestar.